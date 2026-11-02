Havertz stellt deutschen Premier-League-Rekord auf

Kai Havertz bricht mit seinem 46. Tor den deutschen Rekord in der Premier League. Arsenal besiegt Liverpool und kehrt an die Tabelle nach vorn zurück.

Kai Havertz hat mit seinem entscheidenden Treffer im Topspiel gegen den FC Liverpool nicht nur den Sieg sichergestellt, sondern auch einen historischen Meilenstein in der Premier League erreicht. Der 27-jährige Deutsche erzielte in der 16. Minute das 1:0 und steigerte seine Torausbeute in der höchsten englischen Spielklasse auf insgesamt 46 Treffer. Damit überholte er den bisherigen Rekordhalter İlkay Gündoğan, der für Manchester City 45 Tore in der Liga erzielt hatte. Havertz stellte sich nach dem Spiel stolz als neuen deutschen Rekordhalter vor und betonte die besondere Bedeutung dieses achievement für alle deutschen Spieler im englischen Fußball.

Ein neuer deutscher Premier-League-Rekord

Nach dem Siegtreffer erklärte Havertz gegenüber Sky, dass dies etwas Besonderes sei, insbesondere wenn man bedenke, welch hohe Qualität deutsche Spieler in England bereits hervorgebracht hätten. Er gab zu, dass die Zeit gedauert habe, bis er diesen Meilenstein erreichte, doch der Erfolg sei umso wertvoller. Der Torerfolg beim 1:0-Sieg bei Liverpool markiert den Höhepunkt einer persönlichen Entwicklung und festigt seinen Status als einer der treffsichersten deutschen Akteure in der Premier League. Mit diesem Tor löste er den bisherigen Rekordhalter ab und setzt damit ein neues Signal in der Statistik der Liga.

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Lange Durststrecke von Arsenal in Liverpool beendet

Der Sieg hatte jedoch eine weitreichendere Bedeutung als nur die persönliche Rekordmarke von Havertz. Das Ergebnis beendete eine extrem lange Durststrecke des FC Arsenal an der Anfield Road. Letztmals hatten die Gunners am 2. September 2012 bei den Reds gewonnen. Bei jenem 2:0-Erfolg erzielte Lukas Podolski die Führung, und in der Startelf stand bereits heute Coach Mikel Arteta. Für den Verein war dieser Auswärtssieg seit 14 Jahren nicht mehr möglich gewesen. Havertz erklärte, dass ihm der lange Zeitraum des letzten Sieges erst kurz vor dem Spiel bewusst wurde, was die emotionale Bedeutung des Moments noch verstärkte. Er betonte, dass dies für die Fans und die gesamte Klubfamilie ein besonderer Tag war.

Arteta selbst verweist auf die historische Verbindung zu diesem Stadion. Dass er damals bereits für Arsenal auflief, unterstreicht die tiefen Wurzeln des aktuellen Trainers im Klub. Der Sieg in Liverpool dient als moralischer Auftrieb für die Mannschaft. Havertz sagte, es sei schön, den Fans etwas zurückgeben zu können, die den Verein durch gute und schlechte Zeiten begleiten. Der Erfolg zeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, schwere Auswärtsspiele zu meistern und den Druck zu meistern, der bei Begegnungen gegen die Top-Mannschaften entsteht.

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Korrektur nach dem Schlappe gegen Fleetwood Town

Der Erfolg in Liverpool diente auch als direkte Reaktion auf das vergangene Debakel. Am vorhergehenden Dienstag scheiterte der FC Arsenal sensationell im Achtelfinale des englischen Ligapokals gegen den Viertligisten Fleetwood Town. Diese Niederlage führte dazu, dass die Londoner kurzzeitig zum Gespött der ganzen Liga wurden. Die mediale Berichterstattung war hart, und der Druck auf das Team sowie auf Trainer Mikel Arteta war enorm. Coach Arteta nannte den Verlust gegen Fleetwood wie das Ende der Welt, doch er betonte auch die Notwendigkeit, sich schnell wieder aufzurappeln und den Fokus auf die wichtigen Punkte in der Premier League zu legen.

Dank des Sieges bei Liverpool und des Patzers von Konkurrent Manchester City gegen Brighton & Hove Albion, der mit 0:1 verloren wurde, thront Arsenal nun wieder an der Spitze der Tabelle. Der Punktverlust von Manchester City ermöglichte es den Gunners, die Führung zurückzugewinnen. Dies positioniert das Team optimal für eine erfolgreiche Titelverteidigung. Die Mannschaft zeigt unter Arteta, dass sie nicht nur technisch gut aufgestellt ist, sondern auch mentale Stärke besitzt, um nach Rückschlägen wie dem Pokal-Aus direkt mit zwei wichtigen Siegen zu reagieren. Die Kombination aus persönlichem Rekord von Havertz und dem wichtigen Dreierpunkt in Liverpool festigt die Position des FC Arsenal an der Tabelle.