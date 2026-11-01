Havertz trifft: Arsenal besiegt Liverpool und übernimmt Tabellenführung

Kai Havertz entscheidet das Topspiel gegen Liverpool mit dem Siegestor. Arsenal überholt den FC Liverpool und führt nun die Premier League an.

Kai Havertz hat den FC Arsenal zum entscheidenden Sieg beim FC Liverpool geführt. Durch seinen Treffer in der 16. Minute eroberten die Gunners die Tabellenführung in der Premier League zurück. Das Spiel endete mit einem klaren 1:0-Sieg für die Londoner Mannschaft. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Titelambitionen von Arsenal in dieser Saison.

Havertz beendet lange Torflaute bei Arsenal

Der deutsche Nationalspieler Havertz erzielte bereits in der 16. Minute das entscheidende Tor zum 1:0. Damit beendete er seine lange Torflaute. Sein letzter Treffer in der Liga datierte auf Anfang September. Das Tor fiel nach einem groben Fehler von Liverpool im Aufbauspiel. Havertz nutzte die perfekte Hereingabe von Declan Rice eiskalt und drückte den Ball mühelos über die Linie. Für die Gäste war dies der erste Liga-Sieg an der Anfield Road seit September 2012.

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Ein historischer Rückblick auf das Stadion Anfield ist an dieser Stelle angebracht. Vor genau 14 Jahren leitete Lukas Podolski den Sieg der Gunners mit dem Führungstreffer ein. Damals stand auch Per Mertesacker in der Startelf von Arsenal. Diese historische Verbindung unterstreicht die Bedeutung dieses aktuellen Erfolges. Havertz schrieb dabei Geschichte, indem er sich in die Tradition der deutschen Torschützen bei Arsenal einreiht. Seine Präzision im entscheidenden Moment zeigte seine mentale Stärke und technische Klasse.

Tabellenführung zurückgewonnen durch Sieg bei Liverpool

Die Konsequenzen des Spiels sind erheblicher für die Tabelle. Mit 24 Punkten liegt Arsenal nun wieder an der Spitze. Direkt dahinter liegt der FC Liverpool mit 21 Punkten. Der Kontrast zum vergangenen Wochenende ist deutlich. Liverpool verlor am Samstag überraschend mit 0:1 gegen Brighton & Hove Albion. Dadurch hat Liverpool als Fünfter bereits neun Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Dies macht das Rennen um die Meisterschaft erneut spannend und unvergleichlich dicht.

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Liverpool litt unter weiteren Rückschlägen. Nach der 0:3-Niederlage gegen Manchester City drei Wochen zuvor folgte nun diese weitere Heimpleite gegen einen direkten Titelanwärter. Die Situation in der Premier League verschärft sich für die Reds zusehends. Jedes verlorene Spiel entfernt den Verein weiter von der Spitze. Die Enttäuschung bei den Anhängern des FC Liverpool ist daher nachvollziehbar und groß.

Artetas Wutrede wirkt nach dem Pokal-Aus

Arsenal meldete sich nach dem peinlichen Pokal-Aus eindrucksvoll zurück. In der Woche zuvor scheiterte man beim Viertligisten Fleetwood Town im Ligapokal. Teammanager Mikel Arteta hielt nach diesem Debakel eine Wutrede an seine Mannschaft. Diese Maßnahme scheint gewirkt zu haben. Jedenfalls begann Arsenal forsch und sehr fokussiert im Duell mit Liverpool. Die Disziplin und der Wille zur Korrektur waren deutlich spürbar.

Die Defensive von Arsenal agierte sehr gut gestellt und ließ Liverpool kaum Chancen entstehen. Liverpool bestimmte zwar nach der Pause das Geschehen, aber nur bis zum Strafraum der Gunners. Danach fehlten den gastgebenden Spielern die Ideen. Alexis Mac Allister vergab die beste Chance der Reds, als er völlig frei über das Tor köpfte. Dies geschah in der 43. Minute und verdeutlichte die Ungenauigkeit in entscheidenden Momenten.

Wirtz und Arsenal kontrollierten das Spielgeschehen

Liverpool startete mit dem sehr aktiven Wirtz in der Startelf. Er hatte in der ersten Halbzeit zwar größere Spielanteile, Arsenal agierte aber ungleich gefährlicher. Havertz hätte in einem brutal schnellen Spiel wenig später nachlegen können. Er rutschte knapp an einem Zuspiel von Bruno vorbei. Dies geschah in der 24. Minute und hätte den Vorsprung verdoppeln können. Die Torchance blieb jedoch ungenutzt.

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Auch in der Schlussphase zeigte Wirtz viel Aktivität. Er rannte sich jedoch oft fest und konnte den Durchbruch nicht erzwingen. Wirtz wurde in der Schlussphase wie Havertz ausgewechselt. Beide Spieler zeigten große Einsatzbereitschaft. Arsenal verteidigte den Vorsatz jedoch bis zur letzten Minute. Der Sieg festigte die Position an der Tabellenspitze. Die Gunners wirken nun stabil und konzentriert für die kommenden Aufgaben.