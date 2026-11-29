Erling Haaland beendet seine Torflaute, Kai Havertz trifft für Arsenal. Im Duell der Premier-League-Spitzenteams bleibt es bis in die Schlussphase eng. Einen Sieger gibt es nicht.

Erling Haaland beendet seine Torflaute, Kai Havertz trifft für Arsenal. Im Duell der Premier-League-Spitzenteams bleibt es bis in die Schlussphase eng. Einen Sieger gibt es nicht.

Spitzenreiter FC Arsenal hat im Topspiel der Premier League gegen Manchester City dank eines späten Treffers einen Punkt gerettet und Comeback-Qualitäten gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta, die unter der Woche in der Champions League gegen Borussia Dortmund nur 1:1 gespielt hatte, kam im Emirates Stadium durch Tore des deutschen Fußball-Nationalspielers Kai Havertz und Jurrien Timber nach zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 . Zunächst hatte Erling Haaland die Gäste in der intensiv geführten Partie in Führung geschossen.

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Der Norweger, der zuvor drei Ligaspiele lang kein Tor erzielt hatte, traf nach Vorlage des Ex-Leipzigers Josko Gvardiol, bevor Havertz sechs Minuten später zum Ausgleich traf. Der Nationalspieler hatte schon in der 9. Minute getroffen.