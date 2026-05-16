Hayden Panettiere offen über ihre Tochter Kaya und ihre Vergangenheit

Hayden Panettiere spricht offen über ihre Tochter Kaya und ihre Vergangenheit, in der sie mit Depressionen, Angstzuständen, Alkoholismus und Drogenmissbrauch kämpfte. Sie offenbart ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt und erzählt, wie sie ihr Sorgerecht für Kaya abgab.

Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko lernten sich 2009 kennen und verlobten sich 2013. 2014 kam Tochter Kaya zur Welt. Im August 2018 trennte sich das Paar endgültig.

Hayden Panettiere spricht aktuell so offen wie nie über ihre Tochter Kaya (11), die schon seit Jahren bei ihrem Ex, dem Box-Legenden Wladimir Klitschko (50), in Europa lebt. Noch immer hängen ihr die öffentlichen Vorwürfe nach, dass sie ihre Tochter abgegeben hätte. Jetzt offenbart sie ehrliche Einblicke in ihre Gefühlswelt. In dem Podcast "On Purpose" von Jay Shetty im Rahmen ihrer Autobiografieveröffentlichung "This Is Me: A Reckoning" berichtet die Schauspielerin: "Ich bekam meine Tochter und ich wusste, etwas stimmt nicht.

Es war schrecklich.

" Dabei hatte Hayden Panettiere "schon in jungen Jahren" davon geträumt, "Mutter zu werden". Als ihre Tochter Kaya im Dezember 2014 zur Welt kam, musste die damals 24-Jährige feststellen: "Ich konnte einfach nicht so eine Verbindung zu ihr aufbauen, wie sie hätte sein müssen. Ich war gestresst und hatte Angst, die ganze Zeit.

"Panettiere entwickelte eine Suchterkrankung, beschreibt diese Zeit als "jahrelangen, schrecklichen Kreislauf aus Kampf gegen Depressionen, Angstzustände, Alkoholismus und Drogenmissbrauch". "Was ich getan habe, war nicht normal und nicht gesund", gibt sie offen zu. Sie erkannte das Problem und wandte sich an ihren damaligen Verlobten Wladimir Klitschko: "Nach etwa vier Monaten ging ich zu Wlad und sagte: ‚Ich brauche Hilfe. Ich kann so nicht weiterleben.

Etwas läuft gewaltig schief.

'" Klitschko, damals noch als Boxer aktiv, arbeitete und lebte in Europa, während Panettiere weiterhin in Amerika ansässig war. Die gemeinsame Tochter pendelte zwischen den Wohnorten ihrer Eltern. Dann fasste Hayden einen Entschluss – ihrer Tochter zuliebe: 2018 gab sie das Sorgerecht ab und überließdie Hauptbetreuung. Schnell keimten in der Öffentlichkeit die Vorwürfe auf, dass Panettiere sie freiwillig abgab.

Doch stellt heute klar: "Die Vorstellung, dass irgendjemand denken könnte, ich würde mein Kind einfach so weggeben und damit einverstanden sein, ist herzzerreißend. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein.

"Mittlerweile geht es der Schauspielerin nach etlichen Behandlungen deutlich besser, dennoch kämpfte sie nicht darum, das Sorgerecht zurückzubekommen. "Ich hätte es unfair und egoistisch gefunden, sie aus ihrem stabilen Leben herauszureißen. " Denn Tochter Kaya lebt mit ihrem Vater in der Ukraine und hat sich dort ein soziales Umfeld mit vielen Freunden aufgebaut. Sie spreche fünf Sprachen und habe eine Leidenschaft fürs Reiten.ist sich sicher, ihre Tochter fühle sich "in keiner Weise verlassen".

"Ich weiß, dass sie sich unterstützt fühlt. Ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu ihr. Ich reise so oft möglich, um sie zu sehen. Wir verbringen auch viel Zeit mit FaceTime.





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