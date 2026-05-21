Hayden Panettiere offenbart ihre Alkoholsucht und die traumatische Vergangenheit

Hayden Panettiere hat in ihren Memoiren offenbart, dass sie jahrelang an Alkoholsucht litt und traumatische Erfahrungen hatte. Sie beschreibt, wie sie Alkohol brauchte, um traumatische Realitäten zu vergessen und wie sie die Abhängigkeit durchhielt.

Postpartale Depression , Alkoholsucht , räumliche Trennung von ihrer Tochter Kaya – Hayden Panettiere hat viele harte Jahre hinter sich. Wie stark sie vor allem die Alkoholsucht im Griff hatte, beschrieb die Schauspielerin in ihren Memoiren „This is Me: A Reckoning“ (dt.

: „Das bin ich: Die Abrechnung“). Darin offenbart die 36-Jährige auch eine erschreckende Warnung eines Arztes.

"Wenn Sie nicht aufhören zu trinken, werden Sie innerhalb von fünf Jahren sterben", erinnert sich Panettiere an die schockierenden Worte eines Arztes. Damals war sie bereits jahrelang alkoholabhängig und litt unter Gelbsucht. Der Alkohol diente Panettiere als Flucht vor traumatischen Realitäten, wie den Misshandlungen durch ihren Ex-Freund und der schmerzhaften Trennung von ihrer Tochter. Sie beschreibt den Effekt des Trinkens als sofortigen Ausstieg aus dem Schmerz.

"hat mir das Gefühl gegeben, ‚Scheiß darauf, ich kümmere mich später um alles‘, und innerhalb von dreißig Sekunden war ich voll im Flow", zitiert das US-Magazin " aus dem Buch der Ex-Partnerin von Wladimir Klitschko. In dieser "Scheißzone", wie sie es nennt, konnte sie alles vergessen und endlich wieder "atmen". Viele Menschen Alkohol zunächst zur Bewältigung von Traumata, Angst oder emotionalem Schmerz. Die kurzfristige beruhigende Wirkung kann jedoch schnell in einen gefährlichen Kreislauf aus psychischer und körperlicher Abhängigkeit führen.

In Deutschland sind etwa 1,4 Millionen Menschen abhängig, nur zehn Prozent begeben sich in professionelle Behandlung. Panettiere wagte 2020 eine achtmonatige Therapie – ein notwendiger Schritt, da es ohne Entzug lediglich 20 bis 30 Prozent der Betroffenen schaffen, mit dem Trinken aufzuhören. Eine Tortur. Sie berichtet von Halluzinationen und Stimmen, "die so furchterregend waren, dass ich auf allen Vieren in mein Badezimmer kroch (…) und darauf wartete, dass die Panik vorüberging".

Doch es hat sich offenbar gelohnt, durchzuhalten. Die Zeit nach dem Entzug beschreibt Hayden Panettiere rückblickend als Wendepunkt: Nach dem Klinikaufenthalt habe sich alles intensiver angefühlt – "der Himmel blauer" und ihr Kopf "klarer als je zuvor"





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hayden Panettiere Alkoholsucht Postpartale Depression Trennung Von Tochter Kaya Traumatische Vergangenheit Entzug Wendepunkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hayden Panettiere von Star-Regisseur sexuell belästigtHayden Panettiere schildert schockierende Szenen aus ihrer Jugend: Ein oscarprämierter Regisseur und Schauspieler entblößte sich vor ihr.

Read more »

Hayden Panettiere war erst 19: Oscarpreisträger entblößte Genitalien vor ihrHayden Panettiere sorgt derzeit mit ihrer Autobiografie für Furore. Darin schreibt sie über einen besonders verstörenden Vorfall.

Read more »

Hayden Panettiere: Erster Auftritt seit verstörender EnthüllungEgal ob top gestylt auf dem roten Teppich einer Premiere oder Champagner trinkend auf einer Charity-Gala – auch 2026 darf wieder gefeiert werden. Sehen Sie hier, welche Stars sich auf welcher Party amüsieren.

Read more »

Hayden Panettiere schildert, wie sie einem sexuellen Übergriff entgingHayden Panettiere hat ihre Memoiren veröffentlicht. Darin schildert sie im Detail einen schockierenden Vorfall, der ihr als 18-Jährige widerfahren ist.

Read more »