Drei Monate sind nach dem viel zu frühen Tod von Schauspielerin Hayden Panettiere vergangen. Tochter Kaya Klitschko wird die alleinige Erbin ihres beachtlichen Vermögens.

Drei Monate sind nach dem viel zu frühen Tod von Schauspielerin Hayden Panettiere vergangen. Tochter Kaya Klitschko wird die alleinige Erbin ihres beachtlichen Vermögens. , 50, für immer die Augen.

Sie hinterließ ein elfjähriges Kind, das bei ihrem Vater lebt.

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"Unserer Tochter Kaya werde ich immer mit Respekt von ihrer Mutter erzählen und dafür sorgen, dass sie sich an die Person erinnert, die sie war", Dazu gehörte für Klitschko auch, sich ordentlich um Kayas rechtmäßiges Erbe zu kümmern, bei Gericht die vorläufige Vormundschaft für den Nachlass seiner Tochter zu beantragen, die er im Oktober auch erhielt, um über das Vermögen im Sinne der erst Elfjährigen zu entscheiden. Ein Vorgehen, das wohl jedes verantwortungsbewusste Elternteil nachempfinden kann.

Dass es sich bei diesem Nachlass nicht um Peanuts handelt, dürfte klar sein. Schließlich hat Hayden bereits seit Kindertagen als Schauspielerin gearbeitet und feierte auch als Erwachsene Erfolge in Serienhits wie "Heroes", "Nashville" oder war in der Horror-Reihe "Scream" alszu sehen. All das und noch viel mehr sorgte bei dem Filmstar für ein prall gefülltes Portemonnaie. Laut "Page Six" beläuft sich das Vermögen von Hayden Panettiere auf stolze sechs Millionen Dollar .

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Und dieses Erbe gilt es zu schützen, denn in dem Umfeld von Hayden Panettiere soll sich laut Klitschko eine Person außerhalb der Familie unrechtmäßig Eigentum angeeignet habe. Worum es dabei geht, hatte zuvor "TMZ" berichtet. Klitschko vermute demnach, dass jemand aus Panettieres früherem Umfeld nach ihrem Tod Gegenstände aus ihrem BesitzDas Geschäft wolle ohne Polizei keine Auskunft geben. Klitschko fürchte, die Stücke könnten sonst an Dritte weiterverkauft werden.

Rückendeckung bekommt er von Panettieres Angehörigen.

"Wlad ist ein großartiger Vater und wir sind dankbar", zitiert "TMZ" Quellen aus dem Umfeld der Familie.