Hayden Panettiere spricht über ihre postpartale Depression

Schauspielerin Hayden Panettiere berichtet von ihrer postpartalen Depression nach der Geburt ihrer Tochter Kaya und dem langen Weg zur Diagnose. Sie beschreibt das Stigma, die Unterdrückung ihrer Gefühle und die späte Erkennung der Krankheit. Ihre Erfahrung mündet in ein Engagement für Aufklärung, betont die Realität der Erkrankung und die Notwendigkeit von Unterstützung für betroffene Mütter.

Für viele Mütter beginnt nach der Geburt bei aller Freude und allem Glück auch eine belastende Zeit - das Wochenbett . Doch was Schauspielerin Hayden Panettiere (36) erlebte, ging weit darüber hinaus.

Nach der Geburt ihrer Tochter Kaya erlebte sie eine postpartale Depression, die sie zunächst nicht einordnen konnte. Sie erzählte jetzt, dass sie wusste, dass etwas nicht stimmte, aber die Verbindung zu ihrer Tochter nicht so aufbauen konnte, wie es ihrer Meinung nach sein sollte. Es herrscht viel Stigma rund um postpartale Depression, sagt Panettiere. Auch sie selbst erkannte lange nicht, was mit ihr geschah.

Um zu funktionieren, unterdrückte sie ihre Gefühle. Schließlich wurde der Leidensdruck zu groß. Sie offenbarte sich ihrem damaligen Partner und Vater ihrer Tochter, Wladimir Klitschko, und sagte, sie brauche Hilfe und könne so nicht weiterleben. Dennoch wurde zunächst nur das Alkoholproblem behandelt, während die eigentliche Ursache unerkannt blieb.

Sie dachte, sie würde für den Rest ihres Lebens depressiv sein. Erst durch eigene Recherche erkannte sie etwa zehn Monate nach der Geburt ihrer Tochter Kaya, woran sie wahrscheinlich litt: an postpartaler Depression. Diese Einordnung war ein Wendepunkt, auch wenn der Weg aus der Erkrankung Jahre dauerte. Im Hintergrund stand auch die Entscheidung, dass ihre Tochter schließlich dauerhaft beim Vater Wladimir Klitschko in Europa leben würde.

Panettiere beschreibt diesen Schritt als notwendig für das Wohl des Kindes und nicht als freiwilligen Verzicht. Heute nutzt sie ihre Geschichte, um über postpartale Depression aufzuklären. Ihre Botschaft ist, dass es real ist, nichts, was man sich ausdenkt oder will. Betroffene haben nicht den Verstand verloren und lügen nicht, wenn sie sagen, dass etwas nicht stimmt und in Tränen aufgelöst sind.

Sie haben keine Kontrolle darüber. Es sei das Letzte, was sie durchmachen wollen. Sie wollen mit ihrem neugeborenen Kind zusammen sein, voller Freude sein und jeden Moment genießen. Doch leider sei genau das erkrankten Müttern ohne Hilfe nicht möglich





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