Hayden Panettiere ist im August mit nur 36 Jahren gestorben. Nun geben Gerichtsunterlagen Einblick in ihre Finanzen. Wladimir Klitschko, der Vater ihrer Tochter, will die Verwaltung des Erbes in professionelle Hände legen.

Hayden Panettiere s Erbe: Es geht um mindestens sechs Millionen Dollar25. November 2026 um 14:29 Uhr Hayden Panettiere ist im August mit nur 36 Jahren gestorben. Nun geben Gerichtsunterlagen Einblick in ihre Finanzen.

Wladimir Klitschko, der Vater ihrer Tochter, will die Verwaltung des Erbes in professionelle Hände legen. Hayden Panettiere hat ein Vermögen von mindestens 6,2 Millionen US-Dollar hinterlassen. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die dem US-Portal "TMZ" vorliegen. Ein Testament gibt es demnach nicht.

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Ihr persönliches Eigentum werde auf rund 5,2 Millionen Dollar beziffert, hinzu komme Grundbesitz im Wert von etwas mehr als einer Million Dollar. Eingereicht habe die Dokumente demnach Wladimir Klitschko , der Vater ihrer Tochter Kaya. Laut "TMZ" beantragt er, dass das Gericht eine Frau namens Melissa Moskal Bencivenga zur Nachlassverwalterin bestimmt. Sie ist Steuer- und Finanzberaterin.

Das gesamte Vermögen geht an die elfjährige Tochter. Um in ihrem Namen handeln zu können, hatte Klitschko bereits am 24. September in Kalifornien die vorläufige Vormundschaft über ihre Vermögensinteressen beantragt. Im Oktober gab ein Gericht dem Antrag statt, wie das US-Magazin "People" berichtete.

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Kaya war bei dem Termin per Video zugeschaltet. Ihr Vater saß neben ihr, blieb aber außerhalb des Kamerabilds. Der ehemalige Profiboxer hatte auf eine schnelle Entscheidung gedrängt, da er befürchtete, dass Teile des Nachlasses abhandenkommen könnten. Erst mit der Vormundschaft könne er das Nachlassverfahren anstoßen und einen Verwalter vorschlagen, hieß es in seinem Antrag.

Wie "Page Six" aus denselben Akten zitiert, lebt Kaya bei ihrem Vater in der Ukraine. Er wolle das Vermögen für sie entgegennehmen und verwahren. Die nächste Anhörung ist für den 7. Dezember angesetzt, Kaya muss dann nicht mehr dabei sein.

Panettiere war am 16. August in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina leblos aufgefunden worden. Sie starb an den toxischen Wirkungen mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl. Das berichtete unter anderem NBC News unter Berufung auf das zuständige gerichtsmedizinische Amt.

Der Tod wurde als Unfall eingestuft, die Polizei schloss ihre Ermittlungen ab. Mit Klitschko hatte sich die "Heroes"-Darstellerin 2013 verlobt, im Dezember 2014 kam Kaya zur Welt. Nach mehreren Trennungen und Versöhnungen zog das Paar 2018 einen endgültigen Schlussstrich, Klitschko erhielt das alleinige Sorgerecht. In ihren im Mai 2026 erschienenen Memoiren "This Is Me: A Reckoning" beschrieb Panettiere diesen Moment als die schmerzhafteste Erfahrung ihres Lebens.