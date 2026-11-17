Hayley Atwell äußert Enttäuschung über Captain Carters Tod in Multiverse of Madness, beteuert aber die Rückkehr in Avengers: Doomsday. Fakten zur Szene und zum neuen Film.

Hayley Atwell hat ihre Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu "Multiverse of Madness" offen angesprochen und dabei Kritik an der Inszenierung von Captain Carter s Tod geübt. Die Schauspielerin betonte bei der "For the Love of Fantasy and Sci-Fi-Convention", dass sie von der Umsetzung der Szene im Film enttäuscht war, da sie die Darstellung der tödlichen Konfrontation als unrealistisch empfand. Dieser Vorfall markiert einen interessanten Kontrast zu ihrer geplanten Rolle in "Avengers: Doomsday", in der sie als Agent Carter zurückkehren wird.

Kritik an der Illuminati-Szene

Im zweiten Teil der "Doctor Strange"-Saga trat Captain Carter als Teil der Illuminati auf, einer Gruppe von Superhelden auf einer alternativen Erde. Diese Gruppe bestand neben ihr aus Professor X, gespielt von Patrick Stewart, Black Bolt, dargestellt von Anson Mount, Maria Rambeau, verkörpert von Lashana Lynch als Captain Marvel dieser Welt, Reed Richards, gespielt von John Krasinski, sowie Captain Carter selbst, verkörpert von Hayley Atwell. In der tödlichen Szene wurde sie von Wanda Maximoff, auch bekannt als Scarlet Witch und gespielt von Elisabeth Olsen, getötet.

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Atwell erklärte, dass sie es bedauerlich fand, wie die Szene inszeniert wurde, in der Captain Carter scheinbar mühelos Angriffe abwehren konnte, bevor sie brutal von Wanda mit einer Art Frisbee-ähnlichem Effekt zu Tode geschleudert wurde. Die Schauspielerin äußerte den Gedanken, dass diese Art des Todes nicht glaubwürdig war und der Charakter mehr Widerstandskraft hätte zeigen sollen. Sie fühlte sich in ihrer Darstellung einschränkt und vermisste die Möglichkeit, mehr Tiefe in die Szene einbringen zu können.

Laut Atwell gab es während der Dreharbeiten Diskussionen über die Gestaltung der Szene. Sie gab zu, dass sie der Filmleitung ihre Ideen zur Verbesserung der Darstellung vorgelegt hatte, doch diese wurden letztlich nicht umgesetzt. Die Entscheidungen der Filmemacher führten zu der finalen Fassung, die viele Fans und auch Atwell selbst nicht vollständig zufriedenstellte. Die Brutalität der Tötung durch Scarlet Witch stand im Fokus, während die Reaktion des Opfers als wenig überzeugend wahrgenommen wurde.

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Rolle in Avengers: Doomsday

Trotz der kritischen Auseinandersetzung mit der vorherigen Darstellung hat Hayley Atwell positive Neuigkeiten für ihre Fans. Bei der San Diego Comic-Con bestätigte sie, dass sie in "Avengers: Doomsday" in einer erweiterten Rolle als Agent Carter zurückkehren wird. Im Gegensatz zum kurzen Cameo-Auftritt in "Multiverse of Madness" wird ihre Beteiligung in diesem kommenden Marvel-Blockbuster deutlich größer sein. Dies bietet ihr die Chance, den Charakter in einem neuen Licht zu präsentieren.

Die Rückkehr in "Avengers: Doomsday" wird wahrscheinlich auch dazu dienen, den Ruf von Captain Carter wiederherzustellen, der durch den vorherigen Tod etwas angekratzt worden war. Fans haben nach dem Tod im Multiversum-Film nach Möglichkeiten gesucht, den Charakter noch einmal erleben zu können. Die neue Rolle als Agent Carter, bekannt aus der Serie "Agent Carter", bietet die Möglichkeit, Peggy Carter in ihrer klassischen Form mit dem Captain-America-Schild zu zeigen.

Reaktionen und Zukunftsausblick

Die Reaktion der Fans auf die Rückkehr von Hayley Atwell in der MCU ist positiv. Viele Fans freuten sich bereits über die Vorstellung der MCU-Variante von Captain Carter, die den guten Ruf des Charakters wiederherstellte. Die Möglichkeit, Peggy Carter mit dem bewährten Schild zu sehen, ist für viele Fans ein willkommenes Signal. Die Fans erwarten, dass Atwell in "Avengers: Doomsday" eine stärkere Rolle einnehmen wird, die der Bedeutung des Charakters gerecht wird.

Die Diskussionen um "Multiverse of Madness" zeigen, wie wichtig die Darstellung von Charakteren in der MCU ist. Die Entscheidungen der Filmemacher haben nicht nur die Fans, sondern auch die Schauspieler selbst beschäftigt. Hayley Atwell hat deutlich gemacht, dass sie mehr Einfluss auf ihre Rolle hätte haben wollen. Ihre zukünftige Rolle in "Avengers: Doomsday" wird daher als wichtige Chance angesehen, um die Darstellung von Captain Carter zu korrigieren und den Charakter in einem neuen Kontext zu etablieren.