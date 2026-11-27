Bill und Tom Kaulitz übernehmen die Kultshow. Hazel Brugger verrät nun: Genau das begeistert sie an den Zwillingen.

Einschätzung zu den beiden fiel mit einem Augenzwinkern aus: "Also ich würde jetzt mal sagen, die Kaulitz-Zwillinge sind auf 'ne gesunde Art und Weise selbstverliebt.

" Wie sie zu dieser Einschätzung kommt, erläutert die 32-Jährige direkt danach: "Also die wissen schon, dass sie sich geil finden, und können es aber auch ganz gut so aufteilen. " Vor allem das vertraute Zusammenspiel der Brüder scheintwürden als Team eine besondere Dynamik mitbringen. Dass ausgerechnet die beiden die Neuauflage des TV-Klassikers zusammen präsentieren, findet die Moderatorin deshalb richtig cool. Live übertragen wird die Show aus der Halle Messe in Halle .

Advertisement

Advertisement

Parallel kann sie auch in der ZDF-Mediathek verfolgt werden.selbst spielt an dem Abend ebenfalls eine Rolle, allerdings nicht direkt an der Seite der Zwillinge. Die Komikerin moderiert die Außenwette, die am Campus Sursee im Schweizer Kanton Luzern stattfindet. Im Studio in Halle werden dafür andere prominente Gesichter erwartet: Wie riesig die Neugier auf die Rückkehr des Formats ist, zeigen die Zahlen des Senders. Nach Angaben des ZDF gingen rund 250.000 Ticketwünsche ein.