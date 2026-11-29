Lange Zeit hält der ThSV Eisenach das Ost-Duell beim SC Magdeburg offen, doch in der Schlussphase setzt das Team von Trainer Bennet Wiegert die entscheidende Tempoverschärfung und gewinnt deutlich.

Lange Zeit hält der ThSV Eisenach das Ost-Duell beim SC Magdeburg offen, doch in der Schlussphase setzt das Team von Trainer Bennet Wiegert die entscheidende Tempoverschärfung und gewinnt deutlich.

Der SC Magdeburg hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga verteidigt. Die Sachsen-Anhalter zwangen den kratzbürstigen Underdog ThSV Eisenach am Sonntagabend mit 36:29 in die Knie. Es war der neunte Liga-Sieg in Serie für die Gastgeber. Zuvor dämmerte es den 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena recht schnell, das dem SCM hier alles, nur kein Adventsspaziergang bevorstand.

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Eisenach beeindruckte die Sachsen-Anhalter mit einer hoch aggressiven Defensive und fand zudem mit forschen Angriffszügen wiederholt die Lücken in der Magdeburger Hintermannschaft. Nach knapp einer Viertelstunde stellte David Móré erstmals auf drei Tor vor für die Gäste . Zwar glich der SCM zwischenzeitlich aus , ließ dann jedoch wieder nach.