HBO Max in Deutschland: Neue Serien und Filme im Juni 2026

Der Streamingdienst HBO Max bietet eine umfangreiche Auswahl an Inhalten an, darunter exklusive und preisgekrönte HBO-Serien und Franchises wie 'Harry Potter', 'Game of Thrones' und 'Herr der Ringe'. Die dritte Staffel von 'House of the Dragon' beginnt mit der gewaltigen Schlacht in der Gurgel und bietet brutale Gewalt und Machtspiele um den Thron.

Seit Januar 2026 bietet der Streamingdienst HBO Max in Deutschland eine umfangreiche Auswahl an Inhalten an. Der Dienst hat viele Inhalte zurückgeholt, die bisher nur bei Sky verfügbar waren.

Fans können hier exklusive und preisgekrönte HBO-Serien oder Franchises finden. Zu den bekanntesten Marken gehören 'Harry Potter', 'Game of Thrones' und 'Herr der Ringe'. Die dritte Staffel von 'House of the Dragon' beginnt mit der gewaltigen Schlacht in der Gurgel. Der Kampf auf See zählt zu den bedeutendsten Auseinandersetzungen in Westeros und treibt den Targaryen-Bürgerkrieg weiter voran.

Schwarze und Grüne ringen mit Drachen, Machtspielen und brutaler Gewalt um den Thron. Neben den Serien bietet HBO Max auch neue Filme an.

'Spring Breakers' ist ein Filmtipp, bei dem vier Mädchen in Florida Spring Break feiern wollen. Ohne Geld überfallen sie ein Restaurant, stürzen sich ins Partyleben und landen im Gefängnis. Dealer Alien zahlt die Kaution - verlangt aber, dass sie seinen Rivalen Arch ausschalten. Der Streamingdienst bietet eine Vielzahl an Inhalten an, die in Juni 2026 verfügbar sein werden.

'Coyotl, Hero and Beast' ist eine neue Serie, die Staffel 1 im Juni 2026 startet





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