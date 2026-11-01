HBW Balingen besiegt VfL Gummershand mit 39:29

HBW Balingen-Weilstetten gewinnt das Handball-Duell gegen den VfL Gummersbach deutlich mit 39:29. Yonatan Dayan kehrt zu seinem alten Verein zurück.

HBW Balingen-Weilstetten hat als Aufsteiger einen klaren Heimsieg gegen die Oberbergische n Handball arena Gummersbach erreicht. Das Spiel endete mit einem deutlichen Ergebnis von 39 zu 29 für die Gäste aus dem Zollernalbkreis. Bei Halbzeit stand es 16 zu 16, doch in der zweiten Halbzeit übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Ein besonderer Aspekt des Duells war die Rückkehr von HBW-Profi Yonatan Dayan an seine alte Wirkungsstätte in Gummersbach. Der 26-jährige Spieler war bis zum Jahr 2022 für den VfL aktiv und ist nun Teil des siegreichen Teams. Das Match bot spannende Momente und eine klare Demonstration der aktuellen Form der Aufsteiger.

Yonatan Dayan kehrt ins alte Heim zurück

Die Atmosphäre im Stadion war von der Rückkehr eines ehemaligen Stars geprägt. Yonatan Dayan blickt bei seiner Rückkehr nach Gummersbach auf seine Zeit bei den Oberbergischen zurück. Er bezeichnete diese Periode als seine erste Station in Deutschland. Der Profi ist froh darüber, dass der VfL ihm damals die Chance gab, sich im deutschen Profihandball zu etablieren. Für die Fans war dies eine emotionale Rückkehr eines Spielers, der hier früher seine Spuren hinterlassen hat. Die Medien berichteten über seine Gedanken zum Spiel und seine Verbindung zur Stadt. Seine Motivation für das aktuelle Duell war klar definiert. Er wollte zeigen, wo er jetzt steht und wie die neue Mannschaft aufgestellt ist.

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Sein früherer Teamkollege und VfL-Star Tom Kiessler äußerte sich vor dem Spiel positiv über den ehemaligen Mitspieler. Er beschrieb Yonatan Dayan als eine sehr angenehme Person, die immer lächelt. Kiessler freute sich auf das sportliche Kräftemessen mit dem Ex-Kollegen. Er erklärte seine Absicht, die Zweikämpfe für seine eigene Mannschaft zu entscheiden. Diese Worte können als sportliche Herausforderung verstanden werden, die Respekt vor dem Gegner ausdrückt. Beide Seiten wussten um die Fähigkeiten des jeweils anderen. Die Spannung auf das Aufeinandertreffen war daher groß und wurde von der Öffentlichkeit intensiv verfolgt. Die Erwartungen an das Spiel waren hoch, da es um die aktuelle Form und die Tabellenposition ging.

Das Spiel begann mit einem starken Auftreten der Heimmannschaft aus Gummersbach. Die Oberbergischen erzielten früh einen Vorsprung von 4 zu 1 und schienen den Lauf des Spiels in der Hand zu haben. Dennoch gelang es HBW Balingen-Weilstetten, diesen Vorsprung schnell zu verringern. Nach 13 Minuten stand es 7 zu 7 unentschieden. Ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit ständigem Führungswechsel. Beide Mannschaften zeigten keine Schwächen und schenkten sich gegenseitig nichts. Die Dynamik des Spiels war hoch und bot den Zuschauern ein spannendes Erlebnis. Kein Team konnte sich frühzeitig absetzen, was die Unvorhersehbarkeit des Duells unterstrich.

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Miro Schluroff dominiert im ersten Durchgang

In der ersten Halbzeit stellte sich Miro Schluroff als herausragender Spieler des VfL Gummersbach heraus. Der deutsche Nationalspieler nutzte seine Stärken aus der Rückraumposition voll aus. Bereits im ersten Durchgang gelangen ihm acht Treffer, was ihn zum überragenden Akteur des ersten Abschnitts machte. Trotz seiner herausragenden Einzelleistungen blieb die Halbzeitbilanz ausgeglichen. Mit 16 zu 16 ging es in die Pause, wobei Balingen weiterhin voll im Rennen war. Dies zeigte, dass die Aufsteiger trotz der individuellen Leistung Schluroffs nicht abschreckbar waren. Die Defensive der Gäste hielt stand und verhinderte einen großen Rückstand. Die Taktik von Balingen, die Höhe gegen Schluroff zu nutzen, wurde in der Pause diskutiert.

Georg Pöhle von HBW Balingen erkannte die Gefahr, die von Miro Schluroff ausging. In der Pause betonte er, dass man wusste, wie gefährlich der Spieler aus allen Lagen ist. Die Strategie der Gäste bestand darin, die Höhe gegen ihn auszukontern. In der zweiten Halbzeit traf Schluroff zwar nur noch zweimal, doch das Team als Ganzes fand mehr Raum. Die anderen Spieler der Oberbergischen nutzten die entstehenden Freiräume geschickt. Dies führte dazu, dass Gummersbach die Initiative übernahm, nachdem die Gäste kurzzeitig sogar in Führung gegangen waren. Die Taktikänderung und die individuelle Entfaltung der anderen Spieler waren entscheidend für die Wendung im Spielverlauf.

Die Heimmannschaft drückte nun voll aufs Gas und versuchte, den Anschluss zu halten und die Führung zu übernehmen. Nach 37 Minuten erzielte Schluroff erneut ein wichtiges Tor, das zur Vier-Tore-Führung von 23 zu 19 führte. Dieser Moment schien den endgültigen Sieg für den VfL einzuläuten. Doch die Gäste aus Balingen ließen sich nicht unterkriegen. Die Aufsteiger zeigten großen Willen und kämpfen bis zum Schluss. Trotz der anfänglichen Führung der Hausherren konnte Balingen das Spiel noch drehen oder zumindest den Ausgang offen halten. Die Konstanz der HBW war beeindruckend und bewies die Qualität der Mannschaft als Aufsteiger.

Hausherren gewinnen klar und sichern Punkte

Letztlich setzte sich die Heimmannschaft aus Gummersbach deutlich durch und gewann mit 39 zu 29. Der VfL nutzte seine Vorteile in der zweiten Halbzeit effektiv und konnte den Vorsprung sichern. Die Gäste aus Balingen kamen mit ihren fünf Punkten aus zehn Spielen über Platz 15 der Tabelle nicht hinaus. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Aufsteiger noch nicht die notwendige Konstanz für einen sicheren Tabellenplatz erreicht haben. Der Sieg für Gummersbach ist wichtig für die eigene Motivation und die Positionierung in der Liga. Die klare Niederlage für Balingen ist ein Weckruf für die weitere Saison. Das Duell zeigte sowohl die individuellen Stärken als auch die taktischen Anpassungen beider Vereine.

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Die Rückkehr von Yonatan Dayan und die Leistungen von Miro Schluroff prägten das Bild des Spiels. Beide Vereine hatten ihre Momente der Dominanz, doch der VfL konnte diese in ein klares Ergebnis ummünzen. Die Oberbergischen zeigten, dass sie eine starke Heimmannschaft sind, die auch gegen Aufsteiger bestehen kann. Für Balingen bleibt die Aufgabe, die Defensive zu stabilisieren und mehr Konstanz zu zeigen. Die Zukunft wird zeigen, ob die Aufsteiger aus dem Zollernalbkreis die Krise meistern können. Bis dahin bleibt der VfL Gummersbach mit diesem Sieg optimistisch für die kommenden Aufgaben. Das Spiel war ein spannendes Kapitel in der aktuellen Saison der Liga.