HBW Balingen-Weilstetten verpflichtet serbischen Nationaltorhüter Vladimir Cupara

Bundesliga-Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten sichert sich die Dienste des erfahrenen serbischen Keepers Vladimir Cupara von Dinamo Bukarest. Mit seiner Champions-League-Erfahrung und mehreren gewonnenen Meisterschaften soll er gemeinsam mit Daniel Rebmann das Torhütergespann verstärken.

Bundesliga- Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten hat mit der Verpflichtung des serbischen National torhüter s Vladimir Cupara einen namhaften Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Cupara wechselt vom rumänischen Spitzenclub Dinamo Bukarest zum Aufsteiger und damit erstmals in die deutsche Handball -Bundesliga.

Die Verantwortlichen des HBW betonen, dass die Suche nach einem geeigneten Torhüter nach dem Aufstieg intensiv war. Geschäftsführer Axel Kromer erklärt, dass es nicht einfach war, die Bedürfnisse der Position mit den Möglichkeiten des Vereins in Einklang zu bringen. Neben dem bundesligaerfahrenen Daniel Rebmann wolle man mit Cupara einen Partner gewinnen, der bereits auf höchstem Niveau gespielt hat. Cupara kann auf Champions-League-Erfahrung zurückblicken und gewann Meisterschaften in Polen, Ungarn und Rumänien.

Kromer hofft, mit dem Duo das bisher beste Torhütergespann in der Geschichte des HBW zu haben. Cupara selbst zeigt sich erfreut über den Wechsel und die Möglichkeit, in der OPEL Handball-Bundesliga zu spielen, die Ziele des Vereins zu erreichen und die Fans sowie die Stadt kennenzulernen





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