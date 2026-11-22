Der HC Elbflorenz gewinnt das Topspiel gegen den VfL Potsdam mit 34:30. Durch die starke zweite Halbzeit und eine exzellente Verteidigung kehrt die Dresdner Mannschaft an die Spitze der 2. Handball-Bundesliga zurück.

Die Handballer vom HC Elbflorenz haben das Zweitliga-Topspiel gegen den VfL Potsdam mit 34:30 für sich entschieden. Durch diesen Sieg haben die Dresdner die Tabellenführung in der 2. Handball-Bundesliga zurückerobert. Das match fand in der Dresdner Ballsport Arena statt, wo 2700 Zuschauer ausverkauft waren. Die Hausherren zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine überlegene Leistung.

Kritische erste Halbzeit und Rückstand

Trotz des Sieges hatte der HC Elbflorenz in der ersten Halbzeit erhebliche Mühe. Nach einem soliden Start rutschten die Hausherren plötzlich auf 7:10 ab. Die Dresdner robbten sich mit einem gewissen Anteil Glück bis zur Pause auf 15:16 heran. Dies lag vor allem daran, dass die Abwehr im ersten Durchgang noch nicht optimal stand und viele Ballverluste provozierte. Der Trainer und die Spieler wussten, dass sie in der Halbzeitpause gegensteuern mussten.

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Turbo in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zündeten die Dresdner den Turbo und stellten mit einem 9:3-Lauf die Weichen auf Sieg. In nur 18 Minuten wurde aus einem Rückstand ein Sieben-Tore-Plus. Garant dafür war vor allem die Abwehr, die im Verbund mit Torwart Marino Mallwitz jetzt so richtig zupackte. Marino Mallwitz erklärte später, dass sie in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Beton angerührt hätten. Dadurch konnten sie viele Ballverluste provozieren und eine kleine Trendwende schaffen.

Reaktion der Spieler und Trainer

Kapitän Sebastian Greß äußerte nach dem Spiel, dass sie in der Halbzeitpause schon angefressen waren. Sie hätten vieles nicht so gemacht, wie sie es wollten, gerade hinten. Darauf lag dann der Fokus der Mannschaft. Für Sebastian Greß war es super wichtig, jetzt gleich wieder einen Sieg zu holen. Auch für die ganze Saison soll dies die richtige Richtung weisen. Der Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf ist dabei mindestens genauso wichtig wie der reine Punktgewinn.

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Fantastische Atmosphäre im Stadion

Das Spiel sorgte für ordentliche Stimmung auf den Rängen. Nach einem Zuspiel von Marino Mallwitz über das gesamte Spielfeld auf Dominik Skopar, der den Ball in der Luft fing und traf, explodierte die Halle förmlich. Trotz aller Enttäuschung honorierte der Gäste-Trainer Emir Kurtagic die Leistung. Er nannte die Atmosphäre fantastisch und betonte, dass so Handball einfach Spaß macht. Der Beitrag Dresdens vom Dienst Timo Löser mit 9 Toren trug ebenfalls maßgeblich zum Erfolg bei.

Ausblick und nächste Schritte

Der Schiedsrichter Robert Schulze und sein Partner Tobias Tönnies leiteten das extrem faire Spiel souverän. Trainer André Haber betonte, dass jedes Spiel in der zweiten Liga gleich wichtig ist. Ob auswärts beim Tabellenletzten oder zu Hause gegen Potsdam, die Bedeutung bleibt identisch. Dennoch haben die Dresdner für diese Saison vorgenommen, diese absoluten Topspiele häufiger zu gewinnen. In der jüngeren Vergangenheit ließen die Dresdner gerade gegen die Top-Teams oft Federn.