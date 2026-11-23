Nach einer starken zweiten Halbzeit gewinnt der HC Elbflorenz das Topspiel gegen den VfL Potsdam mit 34:30. Die Dresdner Handballer übernehmen damit wieder die Tabellenführung in der 2. Handball-Bundesliga.

Der HC Elbflorenz hat das Zweitliga-Topspiel gegen den VfL Potsdam mit einem Endstand von 34:30 gewonnen und sich damit die Tabellenführung in der 2. Handball-Bundesliga zurückgeholt. In der ausverkauften Dresdner Ballsport Arena mit 2700 Zuschauern präsentierten die Hausherren eine Leistung, die im zweiten Durchgang durch einen deutlichen Turbo geprägt war. Trotz eines schwierigen Startphasens und einer Halbzeitpause bei 15:16 konnten die Dresdner die Weichen auf den Sieg stellen. Die klare Auseinandersetzung diente nicht nur dem Punktgewinn, sondern auch der moralischen Stärkung für den restlichen Saisonverlauf.

Strategiewechsel in der Halbzeitpause

Marino Mallwitz und Kapitän Sebastian Greß identifizierten die Defensive als Schlüssel zur Trendwende. Die Abwehr des HC Elbflorenz intensivierte ihre Aktionen in der zweiten Halbzeit deutlich, was dem Torwart Marino Mallwitz und der gesamten Defensive half, viele Ballverluste des Gegners zu provozieren. Dieser taktische Fokus auf mehr Beton und aggressive Verteidigung ermöglichte es dem Team, den Rückstand innerhalb von nur 18 Minuten in einen Sieben-Tore-Vorsprung umzukehren. Der 9:3-Lauf in dieser Phase entschied das Spiel letztlich zugunsten der Dresdner.

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Atmosphäre und Schiedsrichterleistungen

Dominik Skopar sorgte mit einem spektakulären Treffer für die maximale Stimmung in der Halle. Nach einem Zuspiel von Marino Mallwitz über die gesamte Spielfeldlänge fing Skopar den Ball in der Luft und traf, was die ausgelassene Stimmung in der Ballsport Arena noch einmal erheblich förderte. Gäste-Trainer Emir Kurtagic würdigte die fantastische Atmosphäre im Nachhinein und betonte, dass ein solches Spiel einfach Spaß mache. Auch das deutsche Schiri-Duo Robert Schulze und Tobias Tönnies wurde als bester Schiedsrichter hervorgehoben, da es das extrem faire Spiel souverän leitete.

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Bedeutung für die Aufstiegskämpfe

Timo Löser steuerte als Dresdens Ballermann vom Dienst insgesamt neun Tore zum Sieg bei. Trainer André Haber erklärte, dass jeder Sieg in der zweiten Liga gleich wichtig sei, egal ob gegen den Tabellenletzten oder gegen direkte Konkurrenten wie Potsdam. Die Dresdner hatten sich vorgenommen, in dieser Saison die absoluten Topspiele häufiger zu gewinnen, um ihre Position im Aufstiegskampf zu festigen. Besonders vor dem Hintergrund, dass man in der jüngeren Vergangenheit oft gegen Top-Teams Federn ließ, ist dieser Sieg von großer symbolischer Bedeutung für die weitere Entwicklung.

Motivation und Zukunftsaussichten

Sebastian Greß betonte die immense Wichtigkeit des direkten Erfolgs für die gesamte Saison. Für das Team war es entscheidend, schnell wieder einen Sieg zu holen, um in die richtige Richtung zu gehen und Vertrauen zu tanken. Der Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf diente als bestärkendes Signal für die weitere Vorgehensweise. Die Kombination aus taktischer Anpassungsfähigkeit, individueller Stärke und einer unterstützenden Heimathilfe zeigt, dass der HC Elbflorenz für die kommenden Herausforderungen gut aufgestellt ist.