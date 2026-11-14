HC Elbflorenz Dresden verliert Ost-Derby in Dessau mit 34:36

Der HC Elbflorenz Dresden verliert das Ost-Derby gegen Dessau mit 34:36. Trainer André Haber kritisiert Fehler, bleibt aber zuversichtlich für das Topspiel gegen Potsdam.

Der HC Elbflorenz Dresden hat das wichtige Ost-Derby am Samstag mit einer knappen Niederlage von 34:36 gegen den Tabellen-Dreizehnten aus Dessau beendet. Vor dem Spiel hatte der Tabellenführer die klare Zielsetzung, sich die Tabellenführung zurückzuholen, doch die Sachsen scheiterten trotz phasenweise vier Tore führender Führung an eigenen Fehlern.

Kritik von Trainer André Haber

Trainer André Haber nutzte eine Auszeit bei 19:21 R點kstand, um sein Team im zweiten Durchgang zu motivieren. In dieser Situation kritisierte der Coach seine Spieler scharf, da er meinte, sie würden nur noch Fehler machen. Er forderte einen Neustart, um das Momentum zurückzugewinnen.

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Spannender Spielverlauf

Das Spiel zeigte eine starke Hin- und Herbewegung. In der ersten Halbzeit ging der HC Elbflorenz mit 16:15 in die Pause, doch in der zweiten Hälfte kippte das Spielglück. Dessau nutzte die Fehler der Dresdner konsequent aus und konnte teilweise auf drei Tore Davonziehen, was die Spannung im letzten Viertel erhöhte.

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Timo Löser äußert sich

Timo Löser, der mit elf Treffern bester Werfer seiner Mannschaft war, kritisierte nach dem Spiel die eigenen Fehler. Er betonte, dass die Gegner nicht besser waren, sondern die Dresdner sich das Spiel selbst verspielt hätten. Trotzdem zeigte sich Löser zuversichtlich, da es nur um zwei Punkte gehe und die Mannschaft weiterhin an der Spitze bleibt.

Ausblick auf das nächste Spiel

Bereits am kommenden Sonntag hat der HC Elbflorenz die Chance, den Status als Tabellenführer zu festigen. Das Team empfängt den VfL Potsdam in einem hochkarätigen Zweitliga-Gipfeltreffen, was die Bedeutung des bevorstehenden Spiels unterstreicht. Die Fans dürfen auf ein weiteres spannendes Duell hoffen, das über die weitere Tabellenposition entscheiden könnte.