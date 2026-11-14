HC Elbflorenz Dresden verliert Ost-Derby in Dessau und bleibt Tabellenführer

Der HC Elbflorenz Dresden verliert das wichtige Ost-Derby in Dessau mit 34:36. Trotz sechs Siegen in Folge bleibt das Team unter André Haber Tabellenführer und trifft am Sonntag auf den VfL Potsdam.

Der HC Elbflorenz Dresden muss eine unerwartete Niederlage im Spitzenspiel der 2. Bundesliga hinnehmen. Am Samstag unterlag das Team aus Sachsen dem Tabellen-Dreizehnten Dessau mit 34:36 im Ost-Derby. Dieser Rückschlag beendet eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden Siegen und stoppt den vorübergehenden Höhenflug der Dresdner.

Unentschlossene Leistungsabgabe nach starker Startphase

In der ersten Halbzeit präsentierte sich der HC Elbflorenz Dresden noch in seiner gewohnten dominanten Form. Das Team lag phasenweise mit vier Toren in Führung und ging mit einem 16:15-Rückstand in die Pause. Die Dresdner hatten sich den direkten Aufstieg in die Handball-Bundesliga als klares Ziel gesetzt und zeigten sich in den ersten dreißig Minuten diszipliniert und effizient. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Momentum completely. Der Trainer André Haber stellte in der zweiten Halbzeit massive Fehler und eine mangelnde defensive Struktur fest, die den Gegner zu leichten Toren kommen ließen.

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Explosive Auszeit und Taktische Anpassung des Trainers

Als es in der zweiten Hälfte bereits 19:21 für Dessau stand, ergriff Trainer André Haber die Initiative und forderte eine Auszeit. In diesem Moment explodierte der Coach förmlich vor Wut über die gezeigte Leistung. Er forderte seine Spieler auf, einen Re-Start zu machen, da die aktuelle Darbietung alles andere als perfekt war. Dieser Aufruf half zunächst jedoch nicht, um den Rückstand schnell zu verkürzen. Dessau zog zwischenzeitlich sogar auf drei Tore davon und schien das Spiel bereits entschieden zu haben. Die Dresdner brauchten Zeit, um sich von der Schockstarre zu erholen und wieder ins Spiel zu finden.

Schwere Fehler in der Schlussphase kosten den Punkt

In einer irre dramatischen Schlussphase gab der Tabellenführer jedoch nicht auf. Anderthalb Minuten vor Schluss schaffte der HC Elbflorenz Dresden den Ausgleich auf 34:34. Das Spiel schien noch auf ein Unentschieden zu laufen. Doch in der allerletzten Minute vergab das Team zwei entscheidende Chancen und musste zwei bittere Gegentore hinnehmen. Der Sieg ging damit an Dessau. Die Fehler in diesen kritischen Sekunden kosteten das Team aus Dresden den wertvollen Punkt und unterbrachen die Siegesserie, die zuvor mit einer Tordifferenz von plus 40 beeindruckt hatte.

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Klare Kritik und Kampfansage des Top-Torschützen

Timo Löser, der beste Werfer der Dresdner mit 11 Toren, äußerte sich im Anschluss extrem angefressen gegenüber dem Sender Dyn. Er machte deutlich, dass das Team sich das Ergebnis selbst zerschossen habe. Er betonte, dass Dessau nicht besser war, sondern dass die Dresdner einfach zu viele Fehler gemacht hätten. Löser versicherte dennoch, dass eine einzelne Niederlage das Team nicht aus der Bahn werfen werde. Er wies darauf hin, dass es sich am Ende nur um zwei Punkte handelt und der HC Elbflorenz Dresden weiterhin Erster der Tabelle bleibt und seinen Weg weitergeht.

Ausblick Auf das entscheidende Spiel gegen Potsdam

Die Dresdner haben kaum Zeit zur Verarbeitung der Niederlage, da die Herausforderungen in der Liga weitergehen. Bereits am kommenden Sonntag steht das nächste hochkarätige Duell an. Der HC Elbflorenz Dresden empfängt den VfL Potsdam zum Zweitliga-Gipfeltreffen. Dieses Spiel bietet dem Team die Chance, die verlorenen Punkte vom Samstag in Dessau unmittelbar wieder gutzumachen. Die Spannung ist groß, da der direkte Vergleich mit den Konkurrenten um die Plätze in der Tabelle entscheidend sein wird.