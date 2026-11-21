Der HC Elbflorenz empfängt am Sonntag den VfL Potsdam. Trainer André Haber fordert nach dem verpatzten Spiel in Dessau volle Konzentration für das Topduell.

Der HC Elbflorenz empfängt am Sonntag um 17 Uhr den VfL Potsdam im Ballsport Arena zu einem entscheidenden Topspiel der 2. Bundesliga. Die Dresdner starten mit starkem Willen in die Begegnung, nachdem sie eine Woche zuvor in Dessau unerwartet verloren haben. Trainer André Haber und Spieler Jonas Thümmler äußern deutliche Kritik an den eigenen Leistungen und der Schiedsentscheidung im letzten Spiel.

Kritik an Schiedsrichtern nach Dessau-Niederlage

Der aktuelle Frust resultiert aus dem verlorenen Spiel gegen den SV Dessau 06, bei dem die Dresdner als Tabellenführer überraschend unterlagen. Trainer André Haber bezeichnete die eigene Leistung als inakzeptabel und verwies auf Fehler, die in den vorangegangenen Wochen konsequent vermieden wurden. Er betonte, dass das nochmalige Ansehen des Spiels schwer zu ertragen gewesen sei, da die Häufigkeit der eigenen Fehler außergewöhnlich hoch war. Kreisläufer Jonas Thümmler schloss sich der Einschätzung an und betonte, dass die Mannschaft über die eigenen Schwächen gestolpert sei, was bei allen Spielern starke Emotionen ausgelöst habe.

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Ein zentraler Kritikpunkt ist die Schiedsentscheidung zwei Sekunden vor Schluss, die Dessau den Sieg bescherte. André Haber argumentiert, dass es sich hierbei um mehrere Regelfehler gehandelt habe. Der Siegtreffer sei kein gültiges Tor, da der Angreifer Yannick Pust weit in der Hälfte der Dresdner stand und zudem einen Gegner behinderte. Der Trainer verglich das Geschehen mit American Football und verwies darauf, dass es danach keinen Anwurf hätte geben dürfen. Für ihn war klar, dass die Dresdner zwar nicht zwei Punkte verdient hätten, aber zumindest einen hätten bekommen müssen.

Vorbereitung auf VfL Potsdam mit Fokus auf Stärke

Gegen den VfL Potsdam möchte der HC Elbflorenz die Tabellenführung zurückerobern, die Lübeck-Schwartau am Freitag durch einen 28:26-Sieg gegen Großwallstadt übernommen hat. André Haber zeigt sich überzeugt davon, dass die Mannschaft nicht unter Stress leidet. Jeder Spieler sei klar im Kopf und wolle den Fehler aus Dessau gutmachen. Die Atmosphäre im Team sei von Rückwind geprägt, obwohl der Verlust gegen Dessau im Gedächtnis ist. Die Vorbereitung konzentriert sich darauf, die technischen Fehler abzulegen und die taktische Disziplin für das anstehende Duell wiederherzustellen.

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Potsdam wird als schwere Hürde eingeschätzt, da die Mannschaft aus vielen jungen Spielern besteht, die über herausragende Eins-gegen-eins-Qualitäten verfügen. Diese Athleten spielen über die gesamten 60 Minuten hochintensiv und versuchen ständig durch Angriff und Attackierung den Gegner zu überraschen. Diese aggressive Spielweise stellt eine große Herausforderung für die Defensive der Dresdner dar. Es wird darauf ankommen, diese Dynamik zu brechen und die eigene Struktur aufrechtzuerhalten.

Fans als zusätzlicher Druckfaktor und Motivation

Die Ballsport Arena ist für das Spiel bereits nahezu ausverkauft, was dem Team als zusätzliche Motivation dienen soll. Jonas Thümmler betont, dass der Druck von den Rängen enorm helfe, das Spiel lockerer und freier zu gestalten. Das Zusammenspiel zwischen Fans und Spielern auf der Platte kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Die lautstarke Unterstützung soll den Spielern helfen, sich auf die eigene Stärke zu konzentrieren und nicht von der Bedeutung des Spiels überwältigt zu werden.

Um die Erwartungen zu rechtfertigen, muss der HC Elbflorenz eine Schwäche der jüngeren Vergangenheit überwinden. In der laufenden Serie verloren die Dresdner alle vier Partien gegen die späteren Aufsteiger aus Balingen und Bietigheim. Diese Niederlagen gegen starke Konkurrenten hatten die Position an der Tabellenspitze gefährdet. Doch André Haber relativiert diese Bilanz mit Blick auf die vorherige Saison. Dort holte er zehn Punkte aus zehn möglichen Spielen gegen die Top-Teams und gewann beide Duelle gegen Potsdam. Er weist zudem darauf hin, dass Bietigheim und Balingen in der aktuellen Saison nicht mehr in der Liga spielen. Dies unterstreicht seine Zuversicht, dass die jüngsten Defizite überwunden sind und der HC Elbflorenz die Chance hat, die Kontrolle über das Spielgeschehen zu übernehmen.