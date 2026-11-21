Dresdens Handballer unter Trainer André Haber fordern den VfL Potsdam. Das Topspiel der 2. Bundesliga dient der Rückeroberung der Tabellenführung nach der Niederlage in Dessau.

Die Dresdner Handballer um Kapitän Sebastian Greß stehen am Sonntag vor einem entscheidenden Match, das allein auf einen Erfolg ausgerichtet ist. Der HC Elbflorenz empfängt den VfL Potsdam in der Ballsport Arena zum Spitzenspiel der 2. Bundesliga. Das Duell beginnt um 17 Uhr und gilt als eines der wichtigsten Begegnungen der laufenden Saison für die sächsischen Vereine.

Reaktion auf die Niederlage in Dessau

Die Motivation im Kader ist hoch, nachdem das Team am Freitag zuvor in Dessau mit 35:36 verloren hat. Trainer André Haber erklärte, dass die Spieler Fehler begangen hätten, die sie in den vorangegangenen Wochen vermieden hätten. Die Häufigkeit dieser Unannehmlichkeiten habe selbst die Wiederholung des Spielmaterials fast unerträglich gemacht. Kreisläufer Jonas Thümmler stimmte seiner Ansicht voll zu und betonte, dass die Mannschaft über die eigenen Fehler gestolpert sei. Dies habe alle tief verärgert und man sei mit Wut und Konzentration in die Trainingswoche gestartet.

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Ein weiterer Faktor ist der siegbringende Treffer aus Dessau, der zwei Sekunden vor der Abpfiffzeit fiel. Trainer André Haber vertrat die klare Auffassung, dass dieser Treffer regelwidrig war. Er wies darauf hin, dass Yannick Pust weit in der eigenen Hälfte stand und es sich daher nicht um einen gültigen Anwurf handelte. Zudem wurde ein Spieler um den anderen gezogen, was im Kontext von Handball nicht zulässig ist. Haber argumentierte, dass man selbst mit Helmen auf dem Spielfeld stünde, wenn man dies als Football deklariere. Zwei Punkte wären nicht verdient gewesen, aber ein einziger Punkt wäre gerechtfertigt.

Taktische Analyse und Gegnerbeschreibung

Nun gilt es, die Tabellenführung zurückzugewinnen, die Lübeck-Schwartau am Freitag durch einen 28:26-Sieg gegen Großwallstadt übernommen hat. Der Gegner Potsdam wird als formidable Herausforderung beschrieben. Trainer André Haber betonte, dass die Mannschaft aus Potsdam aus vielen jungen Spielern besteht. Diese verfügen über eine hohe Eins-gegen-eins-Qualität und bleiben 60 Minuten lang aggressiv. Sie probieren ständig aus, greifen an und demonstrieren hohe physische Intensität.

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Es besteht jedoch keine Sorge, dass das Dresdner Team unter dem Druck der vorherigen Niederlage verkrampft. André Haber gab an, dass er in der Kabine nicht das Gefühl habe, dass sich die Spieler selbst übermäßigen Stress auferlegen. Jeder sei klar im Kopf und komme mit viel Rückenwind ins Spiel. Die kurze Unterbrechung durch das Spiel in Dessau wird als bewältigtes Hindernis betrachtet. Die Stimmung im Team ist daher optimistisch und fokussiert.

Rolle der Fans und Historie

Die Unterstützung durch die Zuschauer wird als entscheidender Faktor angesehen. Die Ballsport Arena ist bereits fast vollständig ausverkauft. Jonas Thümmler ist überzeugt, dass der Druck von den Rängen enorm hilft. Er lässt die Spieler leichter aufspielen und betont, dass das Zusammenspiel zwischen den Fans und den Athleten auf dem Spielfeld den Unterschied machen kann. Diese Dynamik soll die Moral und die Leistung der Dresdner weiter stärken.

Es gab in der jüngeren Vergangenheit Zweifel an der Beständigkeit der Dresdner in Top-Spielen. In der vergangenen Serie verlor man alle vier Partien gegen die späteren Aufsteiger Balingen und Bietigheim. Trainer André Haber wischte diese Kritik beiseite. Er verwies darauf, dass man in der letzten Saison 10:10 Punkte gegen die Teams in den Top 6 geholt habe. Zudem habe man beide Spiele gegen Potsdam gewonnen. Er betonte, dass Bietigheim und Balingen möglicherweise nicht mehr in der Liga spielen. Die Grundstimmung im Verein ist daher selbstbewusst und die Einstellung lautet, das anstehende Duell anzupacken.