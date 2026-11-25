HC Empor Rostock halbiert Fehlbetrag, schließt mit Überschuss von 111.700 Euro ab und strebt sportlichen Aufstieg an. Details zur Strategie.

Der HC Empor Rostock hat einen signifikanten Schritt auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung und sportlichen Erneuerung vollzogen. Nach einer intensiven Mitgliederversammlung präsentierte der traditionsreiche Verein ein positiveres Finanzergebnis als in den Vorjahren und unterstrich seine ambitionierten Ziele für die Zukunft.

Sanierungserfolge und Finanzplanung 2025/26

Die wirtschaftliche Entwicklung beim HC Empor Rostock e. V. hat einen klaren Aufwärtstrend verzeichnet. Der Verein meldet stolz, dass der Fehlbetrag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 im Vergleich zum Vorjahr nahezu halbiert werden konnte. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis sorgfältiger Kostenkontrolle und einer restrukturierten Finanzplanung, die nun die Grundlage für weitere Schritte bildet.

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Die Spielbetriebsgesellschaft schloss das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis ab und verzeichnete einen Überschuss von 111.700 Euro. Im Vorjahr lag die Bilanz noch im negativen Bereich, mit einem Fehlbetrag von 120,5 Tausend Euro. Diese Kehrtwende von einem Defizit von über 120.000 Euro zu einem Plus von mehr als 110.000 Euro verdeutlicht die Effektivität der eingeleiteten Maßnahmen erheblich.

Die Gesamtkosten des Vereins konnten um 16,3 Prozent gesenkt werden. Besonders effektiv schnitt dabei die Anpassung der Personalkosten ab, die um 19,8 Prozent reduziert wurden. Diese Einsparungen waren notwendig, um die finanzielle Grundlage des Vereins zu festigen und Ressourcen für die sportliche Entwicklung freizusetzen.

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Gleichzeitig wurden die Prozesse in der Liquiditätsplanung, im Controlling und im Vertragsmanagement weiterentwickelt. Die Mitgliederversammlung hat für das laufende Geschäftsjahr einen ausgeglichenen Finanzplan beschlossen. Diese Planung dient als stabilisierendes Element, um zukünftige Risiken zu minimieren und die finanzielle Tragfähigkeit zu sichern.

Sportliche Ambitionen und Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die finanzielle Konsolidierung dient primär dem Zweck, die sportliche Entwicklung des HC Empor Rostock voranzutreiben. Die sportliche Perspektive des Vereins ist eindeutig formuliert: Das Ziel ist der direkte Weg zurück in die 2. Bundesliga. Diese Ambition soll innerhalb der kommenden drei Jahre erreicht werden, ohne dabei die erlangte wirtschaftliche Stabilität zu gefährden.

Der HC Empor Rostock befindet sich aktuell in der 3. Handball-Liga. Die Zeit der Dominanz liegt seit langer Zeit zurück, als der Klub noch zu den erfolgreichsten Mannschaften im deutschen Hallenballsport zählte. Mit sieben Meistertiteln und sieben Pokalsiegen war die einstige Hausmannschaft der NVA ein fester Begriff im europäischen und nationalen Spielbetrieb.

Mittlerweile ist der Verein nur noch drittklassig, doch die neuen Ambitionen sollen für bessere Zeiten stehen. Die Managementstruktur betont, dass der sportliche Wiederaufbau eng mit der finanziellen Verantwortung verknüpft ist. Ein überstürzter Aufstieg ohne solide Basis wird vermieden, um langfristigen Erfolg zu garantieren.

Infrastrukturelle Optimierung mit der HanseMesse

Zusätzlich zu den sportlichen und finanziellen Maßnahmen arbeitet der Verein an infrastrukturellen Verbesserungen. Der HC Empor unterstützt aktiv die Weiterentwicklung der HanseMesse in Rostock zu einer modernen Wettkampfsporthalle. Diese Maßnahme ist entscheidend, um die Heimspiele des Vereins auf ein professionelleres Niveau zu heben.

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Die geplante Halle soll über rund 2.600 Plätze verfügen. Diese Kapazität ermöglicht es, größere Zuschauerkontingente zu bedienen und die Atmosphäre bei Heimspielen signifikant zu steigern. Die Investition in die Infrastruktur soll die Attraktivität des Vereins für Spieler, Sponsoren und Fans erhöhen.

Das Ziel ist es, die HanseMesse möglichst ab der Saison 2027/28 regelmäßig für die Heimspiele des HC Empor Rostock zu nutzen. Der aktuelle Spielbetrieb findet noch in anderen Strukturen statt, doch dieser Wechsel wird als wichtiger Schritt zur Professionalisierung gewertet. Die neue Halle soll den Verein auch bei Spielen in höheren Ligen wettbewerbsfähig machen.

Historischer Kontext und aktuelle Marktposition

Der Vergleich mit den historischen Erfolgen zeigt, wie weit der Weg zur Rückkehr an die Spitze noch ist. In der Blütezeit war der HC Empor Rostock mit sieben Meistertiteln und sieben Pokalsiegen einer der erfolgreichsten Vereine im deutschen Handball. Diese Trophäensammlung steht im starken Kontrast zur aktuellen Drittligazugehörigkeit.

Doch die aktuellen Zahlen deuten auf eine ernstzunehmende Wende hin. Die Halbierung des Fehlbetrags und der Wechsel zum Überschuss sind Indikatoren dafür, dass die Sanierung erfolgreich voranschreitet. Die Mitglieder des Vereins zeigen sich von der neuen Ausrichtung überzeugt und unterstützen die Richtung.

Das Nord-Duell in der 3. Handball-Liga gewinnt durch diese Hintergründe eine zusätzliche Bedeutung. Es geht nicht mehr nur um Punkte, sondern um den Beweis der Reife des Vereins. Die Kombination aus finanzieller Disziplin und sportlichem Ehrgeiz soll den HC Empor Rostock wieder in die vorderen Ränge des deutschen Handballs führen.