HC Erlangen trauert um früheren Trainer Frank Bergemann

Frank Bergemann ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Der frühere Trainer führte den HC Erlangen 2014 erstmals in die erste Bundesliga.

Der Bundesligist HC Erlangen trauert um seinen früheren Trainer Frank Bergemann. Der Coach ist nach schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren verstorben. Der Verein würdigt ihn als prägende Figur des Erlanger Handball s.

Präsident Dr. Carsten Bissel hat den Tod des langjährigen Übungsleiters bekanntgegeben. Bissel erklärte, dass Bergemann den Erlanger Handball geprägt habe wie kein anderer Trainer. Alles, was in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Erlangen entstanden sei, gehe auf Bergemann zurück.

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Bergemanns Stationen als Trainer in Erlangen und Österreich

Frank Bergemann trainierte in den 90er Jahren die Vorgängervereine des HC Erlangen, die HG Erlangen und die CSG Erlangen, mit großem Erfolg. Danach wechselte er nach Österreich, wo er seine Laufbahn fortsetzte.

Mit dem österreichischen Klub Alpla Hard gewann Bergemann im Jahr 2003 die Meisterschaft. Zwei Jahre später, im Jahr 2005, kehrte er zum HC Erlangen zurück. Der Klub spielte damals in der Regionalliga und war sportlich wie wirtschaftlich schwer angeschlagen.

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Aufstieg des Klubs unter Frank Bergemann

Unter der Leitung von Frank Bergemann stieg der HC Erlangen zunächst im Jahr 2008 in die zweite Bundesliga Süd auf. Der nächste Schritt folgte 2011, als sich der Klub für die eingleisige zweite Liga qualifizierte.

Im Jahr 2014 gelang dem Verein schließlich der erstmalige Aufstieg in die erste Bundesliga. Bissel hob hervor, dass dieser Weg ohne Bergemann nicht möglich gewesen wäre. Nach Angaben des Präsidenten hätte sich der Verein ohne seinen früheren Trainer nie in dieser Form engagiert.

Würdigung in Erlangen und Wirken als Lehrer

Carsten Bissel betonte, dass aus der kleinen Hiersemann-Halle eine Mannschaft von jungen Studenten hervorging, die die Handballwelt eroberte. Dies sei nur möglich gewesen, weil Bergemann auf und außerhalb des Spielfelds Menschen motivieren konnte wie kaum ein anderer.

Auch nach dem Ende seiner Trainertätigkeit blieb Bergemann der Stadt Erlangen eng verbunden. Er arbeitete als Gymnasiallehrer mit dem Schwerpunkt Sport und setzte diese Tätigkeit auch nach seinem Ruhestand im Jahr 2023 fort. Dabei gab er seine einzigartigen Handballkenntnisse an seine vielen Schülerinnen und Schüler weiter.

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Der HC Erlangen wird Frank Bergemann nach den Worten seines Präsidenten unvergessen bleiben. Sein Wirken reicht laut dem Verein weit über die Grenzen der Stadt Erlangen hinaus.