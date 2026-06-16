HC Erlangen verstärkt sich mit Co-Trainer Jacobsen

Der HC Erlangen hat sich mit dem neuen Co-Trainer Jacobsen verstärkt. Der dänische Trainer war zuvor bei den Rhein-Neckar Löwen tätig und gewann 2023 den DHB-Pokal.

Der HC Erlangen verstärkt sich mit dem neuen Co-Trainer Jacobsen . Der dänische Trainer war zuvor bei den Rhein-Neckar Löwen tätig und gewann 2023 den DHB-Pokal.

Jacobsen war bereits über viele Jahre bei der SG Flensburg-Handewitt tätig und begleitete talentierte Handballer auf ihrem Weg in den Profibereich. Der HC Erlangen sieht in Jacobsen eine wertvolle Verstärkung, da er eine Kombination aus Bundesliga-Erfahrung und ausgewiesener Nachwuchsexpertise bringt. Jacobsen freut sich auf seine neue Aufgabe und möchte seinen Teil dazu beitragen, den besten Handballverein in Bayern weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen.

Der Trainer kennt die ARENA nur als unangenehme Auswärtshalle, aber jetzt freut er sich, die Stimmung und Emotionen auf seiner Seite zu haben. Der HC Erlangen spielt derzeit in der 3. Liga, aber Jacobsen ist sich sicher, dass der Verein in der Zukunft in der 1. Liga wieder auftauchen wird.

Der Trainer ist heiß auf seine neue Aufgabe und möchte alles tun, um den Verein weiterzuentwickeln. Jacobsen wird Teil des Trainerteams von Chefcoach Johannes Sellin und wird sich um die Weiterentwicklung des Vereins kümmern. Der HC Erlangen ist ein Traditionsverein und wird in Zukunft weiterhin auf dem Weg der Weiterentwicklung sein. Der Verein wird in Zukunft neue Talente entdecken und ausbilden und so den Handball in Bayern weiterentwickeln.

Der Trainer Jacobsen ist sich sicher, dass der HC Erlangen in Zukunft wieder zu einem der besten Handballvereine in Deutschland werden wird





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