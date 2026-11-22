Handball-Bundesligist HC Hamburg hat am Sonntag eine Überraschung verpasst und sein Heimspiel gegen den SC Magdeburg deutlich verloren. Die Norddeutschen unterlagen dem Tabellenführer mit 22:33 (8:16).

Es war die neunte Saisonniederlage für die chancenlosen Hansestädter, die weiterhin tief im Abstiegskampf stecken. In der Tabelle fielen die Hamburger auf Platz 16 zurück, da Balingen-Weilstetten in Erlangen gewann und vorbei zog.

Die Hausherren verschliefen den Start in die Partie komplett und lagen in der achten Minute bereits mit 1:5 hinten. Während die Gäste, wie schon im DHB-Achtelpokalfinale vor elf Tagen in Magdeburg , die Anfangsviertelstunde dominierten, kämpften die Hamburger darum, im Spiel zu bleiben. Es dauerte bis zur zwölften Minute, ehe Robin Haug im HC-Gehäuse seine erste Parade zeigte - bezeichnend für die defensiven Probleme der Gastgeber.erzielte in der 13.

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Minute das 4:8, es war sein erster Heim-Treffer im Trikot des HC. Es sollte aber im ersten Durchgang nicht mehr als eine schöne Nebengeschichte bleiben. Magdeburg zwang die Norddeutschen immer wieder ins Zeitspiel, sechs Minuten blieb das Team von Torsten Jansen Mitte der ersten Halbzeit ohne eigenen Treffer. Vor dem gegnerischen Tor waren die Sachsen-Anhaltiner zudem eiskalt, Daniel Pettersson ließ in der 20.

Minute die Magdeburger Führung auf sieben Tore anwachsen . Zur Halbzeit lagen die Hansestädter mit 8:16 zurück, und auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Magdeburg traf nach der Pause weiterhin nach Belieben, Albin Lagergren ließ die Gäste auf 13 Treffer davonziehen .

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Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe Hamburg auf der Anzeigetafel zweistellig wurde, Frederik Bo Andersen markierte den zehnten Treffer für die überforderten Hausherren. Mitte des zweiten Durchgangs gelang es dem HC immerhin, den Rückstand zu stabilisieren. Magdeburg nahm gegen Ende der Partie allerdings auch das Tempo aus seinem Spiel und brachte die Partie ob der sicheren Führung im Rücken über die Bühne.

Bester Werfer bei den Gästen war Lagergren mit zehn Toren, beim HCH traf Noah Beyer als bester Schütze immerhin fünfmal. Hamburg Towers und HC Hamburg: Zwei Clubs, zwei Sportarten, ein Problem Im Handball und Basketball sind die Hamburger Clubs nur Mittelmaß. Das Problem, das beide eint: Es fehlt eine geeinigte Halle, um größere Schritte nach vorn zu machen.

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