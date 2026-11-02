HC Leipzig Remis gegen Ex-Trainer: Punkt im Sachsen-Derby

HC Leipzig holt sich im Sachsen-Derby gegen BSV Sachsen Zwickau einen wichtigen Punkt. Trainer Norman Rentsch trifft auf seinen Ex-Klub.

Im letzten Sachsen-Derby zwischen dem HC Leipzig und dem BSV Sachsen Zwickau endete das Spiel mit einem 27:27 Unentschieden. Es handelte sich um den ersten Punkt für die Frauen des HC Leipzig, die nach sieben Anläufen in der Bundesliga aufgetaucht waren. Dieser Punkt wurde ihnen jedoch direkt von ihrem Ex-Trainer abgenommen, da Norman Rentsch das Traineramt bei den Zwickau erinnen innehat. Die Partie war geprägt von einer emotionalen Geschichte, da Rentsch bis zum Insolvenzantrag des Klubs im Jahr 2017 in Leipzig tätig war.

Rückkehr des Ex-Trainers zu alten Taten

Norman Rentsch, heute 46 Jahre alt, blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück. Unter seiner Leitung gewann der HC Leipzig im Jahr 2016 den DHB-Pokal. Zudem schaffte man unter seiner Regie den Sprung in die Champions League. Bei der aktuellen Situation erklärt er, dass die Ereignisse schon ein paar Jahre zurückliegen. Für ihn stehen ausschließlich sportliche Themen im Vordergrund. Dennoch erwähnt er, dass es sich freut, das eine oder andere Gesicht wiederzusehen und alte Zeiten Revue passieren zu lassen.

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Kapitänin urteilt über wichtige Punkte

Die Kapitänin Pauline Uhlmann bewertete den Punktgewinn sehr positiv. Sie betonte, dass der HC Leipzig stolz auf diesen verdiente Punkt sei. Auch wäre ein Sieg möglich gewesen. In den entscheidenden Situationen habe man jedoch wieder etwas Lehrgeld bezahlt. Es fehle der Mannschaft noch etwas an Coolness in diesen Momenten. Sie selbst sei superstolz auf die Mannschaft. Die Spielerinnen seien mit viel Emotionalität in die zweite Halbzeit gestartet. So sei es gelungen, aufzuschließen und den Punkt zu holen.

Trainer lobt harte Arbeit der Spielerinnen

Trainer Erik Töpfer bewertete das Unentschieden ebenfalls positiv. Er nannte den Punkt enorm wichtig für den Kopf der Spielerinnen. Es sei eine verdiente Belohnung für die harte Arbeit der Mädels. Die positive Stimmung der Mannschaft zeigte sich jedoch in der Tabellenkonstellation nicht. Die Tabelle änderte sich nach diesem Spiel nichts. Leipzig verbleibt als Letzter auf dem Tabellenplatz. Zwickau ist Vorletzter in der Tabelle.

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Hiobsbotschaft für den BSV Zwickau

Während der HC Leipzig den Punkt verwertete, gab es für Zwickau eine weitere schlechte Nachricht. Die Zwickauerinnen bekamen nach dem Spiel eine weitere Hiobsbotschaft zu verkünden. Die Kapitänin Zoe Stens war schon gegen Leipzig nicht dabei. Sie hat sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Diese Verletzung ist für eine Sportlerin sehr schwerwiegend. Der Klub äußerte sich emotional und unterstützend.

Emotionale Worte des Klubs

Der BSV Sachsen Zwickau teilte mit, dass man die verletzte Spielerin auf diesem harten Weg begleiten werde. Man werde in jedem Spiel auf der Platte für sie mitkämpfen. Diese Unterstützung zeigt die enge Verbundenheit innerhalb der Mannschaft. Trotz des Punktes bleibt die Situation für beide Tabellenführer des unteren Tabellendrittels kritisch. Es obliegt nun den Teams, aus dieser Situation herauszukommen. Die emotionale Geschichte des Ex-Trainers prägte die Atmosphäre im Stadion.

Zusammenfassung der sportlichen Lage

Das Sachsen-Derby bot sowohl sportliche als auch menschliche Highlights. Der HC Leipzig konnte seinen ersten Sieg in der Bundesliga feiern. Der Punkt war ein wichtiger Schritt nach vorn. Trainer Norman Rentsch stand als Ex-Trainer vor einer besonderen Herausforderung. Er musste gegen seinen alten Verein antreten. Die Spielerinnen zeigten viel Kampfgeist. Besonders die zweite Halbzeit war von großer Emotionalität geprägt.

Ausblick auf die weitere Saison

Nun gilt es, die erzielten Leistungen in zukünftigen Spielen zu konsolidieren. Der HC Leipzig muss versuchen, den ersten Sieg zu erzielen. Der BSV Zwickau muss die Verletzung der Kapitänin verkraften. Die Mannschaft muss ohne ihre Führungsspielerin antreten. Die Tabellenkonstellation bleibt weiterhin spannend. Beide Vereine befinden sich im Keller der Tabelle. Es gilt, Punkte zu sammeln, um den Abstieg zu vermeiden. Die Zukunft wird zeigen, wie die Teams darauf reagieren.