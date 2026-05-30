HC Oppenweiler‑Backnang lässt Jan Forstbauers Torwurf im Zweikampf gegen Eulen Ludwigshafen glänzen

Im 16. Spieltag der Handball‑Bundesliga 2025/26 setzte Jan Forstbauer vom HC Oppenweiler‑Backnang mit einem kraftvollen Torwurf ein Highlight gegen die Eulen Ludwigshafen. Die Liga startet mit 18 Teams, Titelverteidiger Füchse Berlin und umfangreicher TV- sowie Streaming‑Berichterstattung.

Die Handball ‑ Bundesliga 2025/26 ist in vollem Gange und liefert bereits in den ersten Spieltagen spannende Begegnungen. Am 20. Dezember 2025 trafen die Eulen Ludwigshafen in der Heimspielhalle in Ludwigshafen auf den HC Oppenweiler‑Backnang.

In einem intensiven Zweikampf, der zum 16. Spieltag des Saisonverlaufs zählte, war es vor allem der kraftvolle Torwurf von Jan Forstbauer, der die Aufmerksamkeit der Zuschauer und Kommentatoren auf sich zog. Forstbauer, ein erfahrener Rückraumspieler des HC Oppenweiler‑Backnang, nutzte das hohe Tempo des Gegenangriffs, um die Abwehr der Eulen zu durchbrechen und den Ball aus einer günstigen Position in das gegnerische Tor zu befördern.

Dieser Treffer setzte den Spielstand auf ein knapperes Niveau und zeigte, wie wichtig präzise und schnelle Spielzüge in der 2. Bundesliga sind. Der Torwurf wurde von den Medien in mehreren Bild- und Textformaten dokumentiert, wobei das offizielle Pressefoto von xEibner‑Pressefoto/RenexWeissx bereitgestellt wurde. Die Begegnung war aber nur ein Teil des umfassenderen Geschehens in der aktuellen Handball‑Bundesliga.

Insgesamt kämpfen 18 Teams in der höchsten deutschen Handballliga um den Meistertitel, während einige Vereine bereits um den Klassenerhalt kämpfen. Der Titelverteidiger, die Füchse Berlin, starten mit hohen Erwartungen in die neue Spielzeit, da sie im letzten Jahr den Gesamtsieg errungen haben. Die Liga bietet nicht nur sportliche Höhepunkte, sondern auch ein breites Medienspektrum: ausgewählte Partien werden im Free‑TV von Welt TV sowie in öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream über die Plattform Joyn, der Interessierten einen unkomplizierten Zugang zu den Spielen ermöglicht. Für Fans, die jedes einzelne Spiel sehen möchten, bietet der Streaming‑Dienst Dyn ein umfassendes Angebot, das sämtliche Begegnungen der Saison umfasst.

Allerdings ist für den Zugriff auf diesen Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Neben Dyn stehen die Online‑Portale Bild und Sport Bild mit eigenen Livestream‑Optionen zur Verfügung, sodass die Zuschauer aus verschiedenen Plattformen wählen können. Die Kombination aus traditioneller TV‑Übertragung, kostenlosen Livestreams und kostenpflichtigen Streaming‑Diensten sorgt dafür, dass die Handball‑Gemeinschaft in Deutschland und darüber hinaus einen breiten Zugang zu den Spielen hat. Die aktuelle Saison verspricht damit nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein vielfältiges Medienerlebnis für alle Handball‑Fans





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