HCE-Verletzungsupdate: Viggo Kristjansson wird Monate ausfallen, andere Spieler beendet Saison

Die Mittelfranken gaben bekannt, dass Viggo Kristjansson aufgrund einer Operation am Knie über Monate ausfallen wird. Auch andere Spieler wie Marek Nissen und Andri Rúnarsson haben Saisonende. Linkshänder Tim Gömmel wurde operiert und soll in der nächsten Saison wieder spielbereit sein.

Der Schock. Top-Shooter Viggo Kristjansson wird dem Klub über Monate nicht zur Verfügung stehen. Nach dem 26:29 in Wetzlar, der dem HCE aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses gegenüber GWD Minden dennoch ein weiteres Jahr in der besten Liga der Welt garantiert, gaben die in den letzten Wochen personell arg gebeutelten Mittelfranken ein Verletzungsupdate ihres Kaders bekannt.

Und den langen Ausfall von Isländer Kristjansson.

"Bei ihm hatten die konservativen Behandlungen keinen Erfolg, sodass er in der nächsten Woche am Knie operiert werden muss. Die Ausfallzeit ist derzeit nicht absehbar," teilt der Klub dazu mit. Der Rückraumspieler war, abgesehen von einem Kurzeinsatz in Göppingen, zuletzt am 8. März gegen Minden im Einsatz.

Im Sommer 2027 wechselt er nach Flensburg. Ein möglicher früherer Wechsel ist aufgrund dieser schwerwiegenden OP nun endgültig vom Tisch. Auch für Rückraumspieler Marek Nissen ist die Saison längst beendet. Er laboriert seit vielen Wochen an einem Muskelbündelriss und soll zu Beginn der Vorbereitung wieder zum Team stoßen.

Andri Rúnarsson kämpft seit geraumer Zeit gegen eine schmerzhafte und langwierige Muskelverletzung an, deren Dauer nicht feststeht. Linkshänder Tim Gömmel wurde an der rechten Schulter operiert und soll in der kommenden Saison wieder spielbereit sein. Lars Genz fällt wegen eines Bänderrisses aus. Immerhin: Die Handbrüche von Christopher Bissel und Maxsim Lochman sind ausgeheilt





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