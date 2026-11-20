HD+ integriert die Couchplay-App in seine TV-Plattform. Nutzer erhalten ab sofort Zugang zu über 500 kostenlosen Spielen ohne Controller auf Smart-TVs.

Die TV-Plattform HD+ hat eine signifikante Erweiterung ihrer digitalen Dienstleistungen angekündigt. Durch eine strategische Partnerschaft mit dem Anbieter Couchplay ermöglicht die Plattform Nutzern ab sofort den direkten Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek. Diese umfasst mehr als 500 Spiele, die unmittelbar auf dem Smart-TV verfügbar sind. Das Angebot soll die Unterhaltungsmöglichkeiten im heimischen Wohnzimmer erweitern.

Kostenloser Zugang ohne Abonnement

Eines der markantesten Merkmale dieses neuen Angebots ist die vollständige Kostenfreiheit für die Endanwender. Laut der veröffentlichten Pressemitteilung der HD+ ist die Nutzung des Angebots komplett kostenlos. Eine explizite Abonnementgebühr wird für den Zugriff auf die Spiele nicht erhoben. Die Finanzierung des Angebots erfolgt stattdessen ausschließlich durch Werbung. Nutzer müssen also keine zusätzlichen monatlichen Gebühren einkalkulieren, um die neuen Funktionen in Anspruch zu nehmen.

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Steuerung per Standard-Fernbedienung

Der größte Vorteil für die breite Masse der Fernsehzuschauer liegt in der simplen Bedienbarkeit. Es ist keine zusätzliche Hardware oder ein spezieller Game-Controller erforderlich. Nutzer können einfach die vorhandene Standard-Fernbedienung ihres Fernsehgeräts zur Steuerung der Spiele verwenden. Dies senkt die Hemmschwelle für Nicht-Gamer erheblich. Bei einigen Titeln ist sogar ein Multiplayer-Modus vorgesehen, bei dem vier Personen zusammen mit einer einzigen Fernbedienung spielen können.

Vielzahl an klassischen und neuen Titeln

Die Auswahl der Spiele ist bewusst auf eine breite Zielgruppe und schnellen Spielspaß ausgelegt. Im Sortiment finden sich etablierte Klassiker wie Schach und Solitär. Daneben gibt es zahlreiche Puzzle-, Geschicklichkeits- und Denkspiele. Speziell für den Smart-TV entwickelt wurden Titel wie "Couchquiz" oder "Sunny Side Islands". Diese Spiele sind nicht für ambitionierte Gamer konzipiert, sondern zielen auf Familien und Gelegenheitsspieler ab, die eine soziale und einfache Spielerfahrung suchen.

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Installation auf kompatiblen Geräten

Zum Zugriff auf das Angebot ist die "HD+ TV-App" auf dem Fernseher erforderlich. HD+ gibt an, dass diese App auf vielen bereits vorhandenen TV-Geräten vorinstalliert ist. Nutzer können mit dem "HD+ Checker" auf der offiziellen Website prüfen, ob ihre Hardware kompatibel ist. Alternativ besteht die Möglichkeit, die "Couchplay TV-Spielecenter App" direkt zu installieren. Die Anwendung ist laut der Website von Couchplay im App Store auf zahlreichen Smart-TV-Modellen verfügbar, darunter Geräte der Marken LG, Philips und Panasonic.

Einschränkungen im Vergleich zu Konsolen

Trotz der innovativen Integration müssen Interessenten bestimmte Erwartungen managen. Das neue Spieleangebot von HD+ und Couchplay kann eine herkömmliche Spielekonsole nicht ersetzen. Die technische Tiefe und die Grafikqualität entsprechen nicht dem Niveau moderner Gaming-Hardware. Der Fokus liegt eindeutig auf der Einfachheit und der sozialen Interaktion im Wohnzimmer. Es richtet sich primär an Haushalte, die ihre Fernseher häufiger als Spielfläche nutzen möchten, ohne sich mit komplexen Steuerungssystemen auseinandersetzen zu müssen.