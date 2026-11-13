HD+ und Couchplay: Neue TV-App bietet über 500 kostenlose Spiele ohne Controller

Die HD+ App erweitert ihr Angebot um eine Partnerschaft mit Couchplay. Nutzer erhalten ab sofort Zugang zu mehr als 500 kostenlosen Spielen auf dem Smart-TV. Die Steuerung erfolgt exklusiv über die normale Fernbedienung.

Die TV-Plattform HD+ kündigt eine wesentliche Erweiterung ihrer digitalen Infrastruktur an. Ab sofort bieten Nutzer direkten Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit mehr als 500 Spielen auf ihrem Smart-TV. Diese Neuerung basiert auf einer strategischen Partnerschaft mit dem Dienst Couchplay. Das Angebot ist für alle interessierten Benutzer komplett kostenlos verfügbar. Es erfordert zudem keinerlei zusätzliche Abonnements oder monatliche Gebühren.

Finanzierung durch Werbung und offene Zugänge

Die Kosten für die Bereitstellung der Spiele werden ausschließlich durch Werbeeinnahmen gedeckt. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Hemmschwelle für die Nutzung extrem niedrig bleibt. Es entfallen sowohl Kaufbarrieren für die Software als auch wiederkehrende Kosten für den Endkunden. Die Plattform verfolgt damit das Ziel, eine breite Masse an Anwendern zu erreichen. Besonders Familien und Haushalte mit geringem technischen Budget profitieren von dieser Struktur. Die Integration erfolgt nahtlos in das bestehende Ökosystem von HD+.

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Steuerung ausschließlich über die Standard-Fernbedienung

Der größte Vorteil dieser Initiative liegt in der extrem einfachen Benutzerfreundlichkeit. Für die Teilnahme ist keine zusätzliche Hardware wie eine Spielkonsole oder ein spezieller Controller erforderlich. Die Nutzer können die gewohnte Fernbedienung ihres Fernsehgeräts verwenden. Dies eliminiert die Notwendigkeit, weitere Geräte anzuschließen oder herumzuliegen. Die Bedienung ist intuitiv und erfordert keine Einarbeitungszeit.

Die Spiele sind speziell darauf ausgelegt, mit dieser vereinfachten Steuerungsmethode zu funktionieren. Bei einigen Titeln ist sogar eine mehrpersonentaugliche Nutzung vorgesehen. So können bis zu vier Personen mit einer einzigen Fernbedienung interagieren. Dies fördert eine soziale Interaktion im gemeinsamen Wohnraum. Der Fokus liegt klar auf schnellen Unterhaltungsmomenten ohne komplexe Mechaniken.

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Spielauswahl für Gelegenheitsspieler und Familien

Die kuratierte Auswahl richtet sich primär an eine breite Zielgruppe. Im Mittelpunkt stehen Klassiker wie Schach und Solitär. Diese Spiele sind vielen Nutzern aus dem Alltag bereits vertraut. Ergänzt werden sie durch zahlreiche Puzzle- und Geschicklichkeitsspiele. Auch Denkspiele sind in der Bibliothek enthalten, um verschiedene kognitive Fähigkeiten anzusprechen.

Neben etablierten Genres bieten Entwickler speziell für Smart-TVs entwickelte Titel an. Beispiele hierfür sind "Couchquiz" oder "Sunny Side Islands". Diese Anwendungen nutzen die spezifischen Eigenschaften von Fernsehern optimal aus. Das Angebot zielt bewusst weniger auf ambitionierte Hardcore-Gamer ab. Stattdessen soll ein einfacher und sozialer Spielspaß im Vordergrund stehen. Die Plattform ersetzt keine Gaming-Konsolen, sondern ergänzt die Unterhaltungslandschaft.

Installation und Kompatibilität der Software

Um auf die Spielebibliothek zugreifen zu können, benötigen Nutzer die "HD+ TV-App". Diese Software ist bereits auf vielen gängigen TV-Geräten vorinstalliert. Ein schneller Check der eigenen Hardwarekompatibilität ist über den "HD+ Checker" auf der offiziellen Website möglich. Dort können Benutzer schnell feststellen, ob ihre Geräte unterstützt werden.

Falls die App nicht vorhanden ist, besteht die Alternative zur manuellen Installation. Die "Couchplay TV-Spielecenter App" lässt sich direkt auf dem Fernseher installieren. Laut Angaben von Couchplay ist die Anwendung im App Store auf zahlreichen Geräten verfügbar. Dazu gehören Modelle der Hersteller LG, Philips und Panasonic. Auch auf einigen weiteren Smart-TV-Modellen ist die Integration gewährleistet. Dies gewährleistet eine hohe Reichweite der neuen Funktion.