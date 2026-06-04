He-Man kehrt zurück: "Masters of the Universe"

Der Film orientiert sich sichtbar am Ton klassischer 80er-Jahre-Abenteuerfilme: bunt, komisch, aber stets actionreich. 15 Jahre nach seinem Verschwinden kehrt Prinz Adam (Nicholas Galitzine) mithilfe des Schwerts der Macht nach Eternia zurück und findet eine Welt vor, die unter Skeletors grausamer Herrschaft nahezu zerstört ist.

Die Actionfigur He-Man kehrt mit "Masters of the Universe" zurück auf die große Leinwand. Der Film orientiert sich sichtbar am Ton klassischer 80er-Jahre-Abenteuerfilme: bunt, komisch, aber stets actionreich. 15 Jahre nach seinem Verschwinden kehrt Prinz Adam ( Nicholas Galitzine ) mithilfe des Schwerts der Macht nach Eternia zurück und findet eine Welt vor, die unter Skeletors grausamer Herrschaft nahezu zerstört ist.

Um seine Familie zu retten und den Planeten zu befreien, schließt sich Adam mit seinen engsten Vertrauten zusammen: Teela (, 53). Dabei steht er vor der entscheidenden Aufgabe, seine Bestimmung anzunehmen und endgültig in die Rolle von He-Man hineinzuwachsen - dem mächtigsten Kämpfer des Universums.

"Masters of the Universe" überzeugt gleich in mehreren Punkten. Besonders ins Auge fällt die bunte Farbgestaltung, die sich wohltuend von vielen Blockbustern abhebt, die oft auf eine düstere Optik setzen. Stattdessen präsentiert sich der Film farbenfroh und visuell opulent, was dem Schauplatzetwas Magisches verleiht. Sowohl die Landschaften als auch die fantastischen Kreaturen und detailreichen Kulissen können sich sehen lassen.

Auch die Spezialeffekte sind überzeugend ausgefallen. Inhaltlich bleibt die Geschichte hingegen eher konventionell und bringt dem Genre keine neuen Impulse, erfüllt jedoch ihren Zweck. Positiv ist das insgesamt solide Erzähltempo, auch wenn sich der Film zu Beginn etwas zu viel Zeit lässt, bis die Handlung nach Eternia verlagert wird. Die anfänglichen Szenen auf der Erde wirken vergleichsweise öde.

Landet aber Teela erstmal auf der Erde, um Prinz Adam nach Eternia zu begleiten, nimmt das Tempo zu und die actionreiche Geschichte kann losgehen. Camilla Mendes, bekannt aus "Riverdale", übernimmt als Teela eine zentrale Nebenrolle und fügt sich nahtlos in das Ensemble ein. In ihrer bislang größten Produktion beweist sie nicht nur Präsenz und Ausstrahlung, es stimmt auch die Chemie mit Galitzine, was den gemeinsamen Szenen zusätzliche Dynamik gibt.

Idris Elba, 53, verleiht Duncan, aka Man-At-Arms, Anführer der Königsgarde, eine charismatische Note und sorgt mit seiner energiegeladenen Darstellung für einige der unterhaltsamsten Momente des Films. Jared Leto, 54, ist als Skeletor bedrohlich und zugleich witzig - eine Kombination, die allgemein im Film funktioniert





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