He-Man kehrt zurück: Nicholas Galitzine in neuer "Masters of the Universe"-Verfilmung

Die Kino-Neustarts der Woche bringen eine neue "Masters of the Universe"-Adaption, die Tragikomödie "Sommer auf Asphalt" und "Scary Movie 6". Nicholas Galitzine spielt He-Man, während Jared Leto als Skeletor agiert. Zudem erzählt "Sommer auf Asphalt" von einer Vater-Tochter-Beziehung, die nach einer ungewollten Schwangerschaft neu aufblüht.

Der Brite Nicholas Galitzine , bekannt aus Filmen wie "Als du mich sahst", übernimmt in der neuen Kino adaption von "Masters of the Universe" die Rolle seines Lebens: Er ist He-Man .

Dieser Film, zusammen mit "Sommer auf Asphalt" und dem sechsten Teil von "Scary Movie", zählt zu den wichtigsten Kino-Neustarts am 4. Juni. Die Namen Eternia, Grayskull, Evil-Lyn, Man-At-Arms, Skeletor und He-Man wecken bei vielen, die in den 80er-Jahren aufwuchsen, tiefe nostalgische Erinnerungen. Damals gab es Spielzeug von Mattel, eine legendäre Zeichentrickserie von Filmation, Plastikschwerter, Brotzeitdosen und Schlafanzüge.

Der Ausruf "Ich habe die Kraft!

" ist bis heute unvergessen. Nun, vier Jahrzehnte nach dem großen He-Man-Hype, kommt ein neuer Film in die Kinos. Hinter Skeletor verbirgt sich Hollywood-Superstar Jared Leto. In "Sommer auf Asphalt" spielen Mala Emde und Christoph Maria Herbst ein Vater-Tochter-Gespann, während "Scary Movie" nach 13-jähriger Pause als sechster Teil der Parodie-Reihe erscheint.

Die Handlung von "Sommer auf Asphalt" beginnt, als Bert (Christoph Maria Herbst) unangekündigt vor der Tür seiner Tochter Les (Mala Emde) steht. Ihr Verhältnis ist schlecht, doch bald braucht sie ihn. Les, eine selbstständige Kurierfahrerin, wird ungewollt schwanger, stürzt schwer und ihr Vater springt für sie ein. Diese Tragikomödie zeigt, wie sich die beiden unter schwierigen Umständen wieder annähern.

Die neue "Masters of the Universe"-Adaption von Regisseur Travis Knight und Drehbuchautor Chris Butler orientiert sich stark an der Originalserie und dem Spielzeug, statt alles neu zu interpretieren. He-Man sieht aus wie damals, das magische Schwert ist originalgetreu, und der Soundtrack lässt Queen-Gitarrist Brian May die Saiten kreischen. Die Geschichte folgt Adam, der als Junge auf die Erde verfrachtet wurde und seine Erinnerungen an Eternia verloren hat.

Als er ein Zauberschwert findet, erwacht seine Kraft und er wird wieder He-Man, um Eternia vor Skeletor zu retten. Jared Leto verkörpert den Schurken, Alison Brie ist Evil-Lyn und Idris Elba spielt Man-At-Arms. Die Produktion sollte ursprünglich vor fünf Jahren starten, scheiterte aber mehrfach, auch bei Netflix, und kostete bis zu 200 Millionen US-Dollar. Der Film von 1987 mit Dolph Lundgren galt bei Fans als enttäuschend, da er kaum Ähnlichkeit mit der Serie hatte.

Die neue Version hingegen will den Fans genau das geben, was sie lieben: He-Man, so stark und simpel wie in den 80ern. Marlon Wayans wirkt erstmals seit "Scary Movie 2" wieder in der Parodie-Reihe mit





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