He‑Man‑Neuverfilmung: Regisseur und Stars planen möglichen zweiten Teil

Im Interview mit Regisseur Travis Knight und den Hauptdarstellern Nicholas Galitzine und Camila Mendes wird das Potenzial für ein Sequel der "Masters of the Universe"‑Reihe diskutiert. Der Film legt mit Post‑Credit‑Szene klare Hinweise für zukünftige Geschichten im geplanten Mattel Cinematic Universe.

Die aktuelle He‑Man ‑Neuverfilmung "Masters of the Universe", die seit dem 4. Juni in deutschen Kinos läuft, hat nicht nur viele humorvolle Momente zu bieten, sondern wirft auch einen klaren Blick auf die mögliche Zukunft des Franchise.

In einem exklusiven Interview sprachen Regisseur Travis Knight und die Hauptdarsteller Nicholas Galitzine (Prinz Adam/He‑Man) und Camila Mendes (Teela) über ihre Hoffnungen für ein potentielles Sequel. Knight betonte, dass der Film in erster Linie als eigenständiges Werk konzipiert wurde, das jedoch bewusst zahlreiche Anknüpfungspunkte für weiterführende Geschichten enthält.

"Man sollte jeden Film so angehen, als hätte man nur diese eine Chance, ihn zu machen", erklärte er, und fügte hinzu, dass die riesige Mythologie des Masters‑of‑the‑Universe‑Universums - über vier Jahrzehnte hinweg gewachsen - reichlich Material für Fortsetzungen bereitstelle. Ein zentrales Element, das im Abspann des Films angedeutet wird, sind drei umfangreiche Post‑Credit‑Sequenzen, die bereits jetzt Spekulationen über mögliche Handlungszweige anregen.

Knight bestätigte, dass diese Szenen gezielt als Hinweis für das Publikum dienten, um zu verdeutlichen, in welche Richtung die Geschichte im zweiten Teil gehen könnte. Sollte der Film an den Kinokassen den gewünschten Erfolg erzielen, sei das Fundament für ein zweites Werk oder sogar für ein ganzes Mattel Cinematic Universe gelegt.

In diesem Szenario könnten die Masters of the Universe mit anderen Mattel‑Eigenschaften kollidieren und so ein Multiversum entstehen lassen, das an die etablierten Superhelden-Universen wie das MCU oder das DCU erinnert. Die Produzenten sehen in den charakteristischen, teils exzentrischen Designs der Figuren - magische Schwerter, außergewöhnliche Kostüme und eine bunte, abenteuerliche Welt - ein starkes Potenzial für weitere filmische Abenteuer. Galitzine und Mendes äußerten sich begeistert über die Möglichkeit, ihre Rollen weiterzuentwickeln und neue Aspekte der Mythologie zu erkunden.

Während das offizielle Sequel noch nicht bestätigt ist, deuten sowohl die kreativen Aussagen als auch die im Abspann versteckten Hinweise darauf hin, dass die Verantwortlichen bereits konkrete Pläne schmieden. Fans dürfen also gespannt sein, ob die Masters of the Universe nicht nur als Einzelfilm, sondern künftig als zentraler Baustein eines größeren, miteinander verwobenen Filmuniversums auftreten werden





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