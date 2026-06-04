He‑Man und Skeletor kehren zurück - neues "Masters of the Universe" begeistert 80er‑Fans im Kino

Der aktuelle "Masters of the Universe"‑Film bringt ikonische Figuren wie He‑Man, Skeletor und die Zauberin zurück auf die Leinwand, setzt auf originalgetreue Kostüme und ein nostalgisches Soundtrack und richtet sich an Fans der Originalserie aus den 80er‑Jahren.

Mit dem neuen Film "Masters of the Universe" kehren die legendären Helden und Schurken der 80er‑Jahre zurück auf die große Leinwand und wecken Erinnerungen an Kindheitsspielzeug, Zeichentrickfolgen und legendäre Sprüche wie "Ich habe die Kraft".

Der britische Schauspieler Nicholas Galitzine, bisher eher als Romantikstar bekannt, hat sich für die Rolle des He‑Man massiv in Form gebracht und erscheint nun mit muskulösem Erscheinungsbild, das dem Originalcharakter aus der Filmation‑Serie entspricht. Auch sein Alter Ego Prinz Adam trägt das klassische rosafarbene Hemd, das Fans aus ihrer Kindheit kennen. Neben He‑Man ist der riesige grüne Tiger Cringer, besser bekannt als Battle Cat, wieder Teil des Abenteuers und sorgt für zusätzliche Spannung.





Der Gegenspieler Skeletor wird von Hollywoodstar Jared Leto verkörpert, der nach seiner Joker‑Performance in "Suicide Squad" nun die finstere Figur aus Eternia übernimmt. Die Macher haben großen Wert darauf gelegt, das Design von Skeletor möglichst nah am Original zu halten, trotz der vielen Neuinterpretationen, die das Franchise im Laufe der Jahrzehnte erfahren hat.

Weitere zentrale Figuren wie die Zauberin Sorceress, gespielt von Morena Baccarin, die böse Hexe Evil‑Lyn in der Darstellung von Alison Brie, sowie die muskulösen Krieger Fisto und Tri‑Clops (gespielt von Johannes Haukur Johannesson bzw. Kojo Attah) komplettieren das Ensemble. Auch die düsteren Schergen von Skeletor, wie Trap Jaw (Sam C. Wilson), treten im Film in ihrer klassischen, bedrohlichen Form auf.



Regisseur Travis Knight und Drehbuchautor Chris Butler haben erklärt, dass sie bei dieser Neuverfilmung keinerlei eigenständige Neuinterpretationen einbringen wollen.

Stattdessen soll das Publikum das erhalten, was es von den Originalen kennt: ein starker, unerschütterlicher Held, ein magisches Schwert, das exakt dem aus den 80er‑Jahren entspricht, und eine Filmmusik, die die ikonische Titelmelodie der ursprünglichen Zeichentrickserie wiederaufleben lässt. Der Vorgänger aus dem Jahr 1987, in dem Dolph Lundgren He‑Man spielte, gilt heute als Kult‑B‑Movie, weil er stark von den Vorlagen abwich.

Die neue Produktion will dem entgegenwirken und ein authentisches Erlebnis für die Fans bieten, die seit vier Jahrzehnten auf das Wiedersehen mit Eternia, Grayskull und den bekannten Namen warten. Der Film ist ab sofort im Kino zu sehen und verspricht ein nostalgisches, actiongeladenes Spektakel, das sowohl alte als auch neue Zuschauer begeistert





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