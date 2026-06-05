He‑Man zurück im Kino - Familienfreundlicher Fantasy‑Abenteuer für Kinder ab zehn

Der neue Film Masters of the Universe bietet eine gut verständliche Fantasy‑Geschichte, wenig brutale Action und nostalgische Elemente, die sowohl Eltern als auch Kinder ansprechen. Trotz FSK zwölf ist er für Kinder ab zehn geeignet, wenn sie bereits Kinogewohnheit haben.

He‑Man kehrt zurück in die große Leinwand und richtet sich klar an ein generationenübergreifendes Publikum. In meiner Einschätzung stand beim Ansehen des neuen Films Masters of the Universe vor allem die Frage im Raum, wie familien- und kindertauglich diese Realverfilmung wirklich ist.

Ich habe den Film zunächst allein im Kino gesehen, da die Altersfreigabe FSK zwölf für mein zehnjähriges Kind noch zu hoch erschien. Im Vergleich zu anderen aktuellen Produktionen mit gleicher Freigabe wirkt das Abenteuer von He‑Man deutlich zahmer, weniger düster und viel zugänglicher. Die Action ist vorhanden, doch die Kämpfe werden weder übertrieben noch glorifiziert. Einige Dialoge setzen gezielt auf pubertären Humor, der nicht immer vollends überzeugend ist, jedoch die Stimmung auflockert und bei vielen Zuschauern für Lacher sorgt.

Nach meinem ersten Kinobesuch bin ich zuversichtlich, den Film ein zweites Mal mit meinem Kind anzuschauen, weil er insgesamt kindgerecht wirkt und gleichzeitig Nostalgie für die Eltern bietet. Der Plot folgt Prinz Adam, gespielt von Nicholas Galitzine, der nach fünfzehn Jahren Suche nach dem Weg zurück in seine Heimat Eternia gerufen wird. Das Schwert der Macht führt ihn in eine Welt, die von Skeletor, verkörpert von Jared Leto, in Trümmern liegt.

Gemeinsam mit den Gefährten Teela, gespielt von Camila Mendes, und Man‑At‑Arms, verkörpert von Idris Elba, stellt sich Adam seinem Schicksal und verwandelt sich in He‑Man, um die Herrschaft des Bösewichts zu beenden. Der Film erklärt die Fantasy‑Welt verständlich, sodass auch Zuschauer ohne Vorkenntnisse der ursprünglichen Serie dem Geschehen gut folgen können. Regisseur Travis Knight setzt stark auf nostalgische Elemente, jedoch ohne diese ausschließlich für erwachsene Fans zu reservieren.

Der Ton bleibt humorvoll und ironisch, die Gewalt wird zurückhaltend eingesetzt und die Geschichte bleibt klar strukturiert, was den Film zu einer angenehmen Option für Eltern macht, die ihre eigenen Kindheitserinnerungen teilen möchten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Masters of the Universe vor allem für Familien geeignet ist, in denen Eltern mit He‑Man aufgewachsen sind und diese Begeisterung an ihre Kinder weitergeben wollen.

Kinder im Alter von zehn bis elf Jahren können den Film gut nachvollziehen, sofern sie bereits Kinoerfahrung besitzen und Fantasy‑Action mögen. Der Film positioniert sich bewusst zwischen klassischem Kinderabenteuer und hartem Actionfilm, schafft damit einen sanften Einstieg für eine neue Generation. Trotz seiner laufenden Kinovorführungen bietet er im Vergleich zu vielen aktuellen Blockbustern eine entspanntere Alternative, da er weniger laut, weniger schnell und weniger überladen ist.

Für Eltern, die überlegen, ihr Kind mitzunehmen, stellt He‑Man somit eine solide und vergleichsweise milde Wahl dar, die auf Humor, Nostalgie und einer ausgewogenen Darstellung von Gewalt basiert





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