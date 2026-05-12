Die Hearts könnten im Sommer nach einem Wechsel von Union zum Ligagewinner Meister werden. Der Spieler verrät, wie er und seine Mannschaft schnell merkte, welches Potenzial sie haben.

BILD: Endlich nach 66 Jahren können die Hearts erneut Meister werden. Verwachten Sie dies nach Ihrem Wechsel im Sommer von Union wahrheitsgemäß?

"Wenn ich ehrlich bin, wechselt man nicht irgendwohin und sagt am ersten Tag: Jetzt werden wir Meister. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, welches Potenzial in der Mannschaft und dem gesamten Verein steckt. Wir haben eine gute Mischung aus Qualität, Mentalität und Zusammenhalt. Und klar, je näher man dem Ziel kommt, desto mehr spürt man auch die besondere Atmosphäre. Aber genau für solche Momente spielt man Fußball.





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hearts Meister Wechsel Union Potenzial Qualität Mentalität Wechselte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Gala gegen Hamburg - Meister-Matchball für MagdeburgIm Meisterschaftsrennen der Handball-Bundesliga hat der SC Magdeburg das nächste Ausrufezeichen gesetzt und den HSV Hamburg deutlich besiegt. Nun winkt die Krönung beim ärgsten Verfolger.

Read more »

FC Barcelona gewinnt erstmalig seit 14 Jahren als spanischer Meister gegen Real MadridThe FC Barcelona recorded its first win against the Spanish champion Real Madrid. The Real Madrid team was struggling and was defeated at the bottom of an already failed season.

Read more »

FC Barcelona-Trainer Hansi Flick emotional nach Meister-Sieg im ClásicoFC Barcelona-Trainer Hansi Flick zeigt nach dem 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid seine Emotionen. Er verliert seinen Vater und zeigt seine Liebe und Dankbarkeit gegenüber seinem Team.

Read more »

Rückkehr nach Ausbruch: Vier deutsche Passagiere der 'Hondius' werden nach Hantavirus-Fällen nach Deutschland gebrachtNach dem Ausbruch des tödlichen Hantavirus auf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' sollen vier deutsche Passagier am Montag von Frankfurt am Main nach Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein gebracht werden.

Read more »