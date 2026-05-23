Hebelprodukte: Handelszeiten des Basiswerts und das Knock-out-Level

Dieses Nachrichtentext beschreibt die Bedeutung der Handelszeiten des Basiswerts für Hebelprodukte und die Auswirkungen auf das Knock-out-Level. Es gibt auch Informationen über die Handelszeiten und Handelsbedingungen von regulierten Börsen und außerbörslichen Handel, die von den Emittenten oder Handelspartnern festgelegt werden. Darüber hinaus werden die verschiedenen Basiswerte und die Möglichkeit, die spezifischen Charakteristika und Handelszeiten des Basiswerts vor dem Erwerb eines Hebelprodukts zu berücksichtigen, erwähnt.

Für Anleger, die in Hebelprodukte n wie Turbo-Optionsscheine oder Mini-Futures investiert sind, ist es entscheidend zu wissen, wann und unter welchen Bedingungen ihr Produkt ausgeknockt werden kann.

Viele jedoch nicht berücksichtigen: Die Handelszeiten des Basiswerts spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Handelszeiten des Basiswerts können von den Handelszeiten des Produkts abweichen, wodurch das Risiko besteht, dass das Knock-out-Level auch außerhalb der regulären Börsenzeiten des Produkts erreicht wird. Hebelprodukte von Vontobel sind in Deutschland sowohl an regulierten Börsen als auch im außerbörslichen Direkthandel handelbar. Für börslich gehandelte Produkte gelten die offiziellen Handelszeiten sowie die Handelsregeln des jeweiligen Börsenplatzes.

Im außerbörslichen Handel erfolgt der Kauf und Verkauf nicht über eine Börse, sondern direkt zwischen dem Anleger und dem Emittenten. Der Broker stellt hierbei die technische Verbindung zwischen dem Kunden und dem Emittenten her und ermöglicht so den Direkthandel. Für das Verständnis der Kursentwicklung ist es essenziell, dass die Kursentwicklung des korrekten Basiswerts betrachtet wird. Angaben zum Basiswert, auf den sich das betrachtete Produkt bezieht, können grundsätzlich den Endgültigen Bedingungen im Abschnitt "INFORMATIONEN ÜBER DEN BASISWERT" entnommen werden.

Je nachdem, wie die Handelszeiten des Basiswerts aussehen, kann es vorkommen, dass ein Basiswert das Knock-Out-Level erreicht, ohne dass das Produkt zu diesem Zeitpunkt handelbar war. Anleger sollten sich gut darüber informieren, während welcher Handelszeiten der Basiswert das Knock-out-Level erreichen kann. Vontobel bietet eine Reihe von Hebelprodukten auf zahlreiche Basiswerte verschiedener Kategorien an, sodass Anleger die spezifischen Charakteristika und Handelszeiten des Basiswerts vor dem Erwerb eines Hebelprodukts berücksichtigen sollten.

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