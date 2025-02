Hecken-Schnitt verboten: Heftige Bußgelder drohen

Vom 1. März bis zum 30. September gilt in Deutschland ein striktes Verbot für das Abschneiden von Hecken und das Fällen von Bäumen. Grund ist der Schutz der Brutstätten von Vögeln und Tieren. Die Höhe der Geldstrafen variiert je nach Bundesland und kann bis zu 100.000 Euro betragen.

Frühling naht mit großen Schritten! Vögel und kleine Tiere bauen gerade in Hecken und Gebüschen ihre Nester. Genau deshalb müssen Hobby-Gärtner jetzt aufpassen. Vom 1. März bis zum 30. September ist es grundsätzlich verboten, Hecken zu schneiden und Bäume zu fällen. Grund dafür ist der Schutz der Brutstätten. Deshalb drohen ab März saftige Bußgelder , wenn man unbedacht die Hecke stutzt. BILD gibt einen Überblick über die drohenden Strafen in den jeweiligen Bundesländer n.

Die Höhe der Geldbuße legen die einzelnen Bundesländer fest. An der Spitze: Mecklenburg-Vorpommern mit 100 000 Euro! Das ist ein Extrem-Wert, der fällig wird, wenn man etwa eine 100 Meter lange Hecke in einem geschützten Bereich abschneidet. Tipp: Sanfte Form-Schnitte sind in einigen Gemeinden auch in der Schonzeit geduldet. Wer baut, darf oftmals sogar einen Baum fällen. Im Zweifel fragen Sie bei der Gemeinde nach. Lassen Sie sich eine Genehmigung ausstellen! Bayern verlangt bei 10 Meter Hecke-Schneiden bis zu 1 000 Euro. Wer über 100 Meter Hecke schneidet, muss mit bis zu 15 000 Euro Bußgeld rechnen. Nordrhein-Westfalen kassiert bis zu 12 500 Euro. Brandenburg betraft mit bis zu 4 000 Euro. Niedersachsen verlangt 25 000 Euro. In den meisten Bundesländern hängt die erlaubte Höhe von der Entfernung zur Grundstücksgrenze ab. In Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, NRW und Sachsen darf die Hecke etwa 2 Meter hoch sein, wenn sie 50 Zentimeter von der Grenze entfernt ist





