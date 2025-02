Hecking lässt sich vom Revierderby nicht entmutigen

Trotz fehlender Spieler und einer veränderten Torhüterkonstellation zeigt sich VfL-Coach Dieter Hecking zuversichtlich für das Revierderby gegen Borussia Dortmund.

Dieter Hecking steht vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag mit einer angespannten Personalsituation . Gleich vier Stammspieler sind für den VfL Bochum nicht spielbereit. Hecking muss im Tor zudem einen Wechsel vornehmen. Der 31-jährige Torhüter , der im vergangenen Sommer vom RB Salzburg in den Ruhrpott gewechselt war, wird sein Debüt im Bochum-Trikot feiern. Sein letztes Pflichtspiel hat er im Mai 2024 für Salzburg absolviert.

Trotz der fehlenden Spielpraxis ist Horn laut Hecking in guter Verfassung und erfahren genug, um mit dieser Situation umgehen zu können. Hecking stellt klar, was er von Horn erwartet: „Er braucht keine super Dinge zu machen - einfach zu null spielen.“Zu den fehlenden Stammspielern gehören unter anderem und Maximilian Wittek wegen einer Gelbsperre. Georgios Masouras und Gerrit Holtmann haben am Freitag wieder komplett am Teamtraining teilgenommen und dürften gegen Dortmund zur Verfügung stehen. Hecking gibt sich kämpferisch und betont: „Es ist jetzt so - da gibt es kein Rumjammern.“ Der Tabellenletzte trifft auf einen Gegner mit hoher individueller Qualität, aber die Dortmunder können diese nicht konstant abrufen. Deshalb weiß man nicht, was man kriegt. Hecking und seine Mannschaft konzentrieren sich darauf, die Räume eng zu gestalten und Dortmund in ein intensives Spiel zu bekommen. Denn wenn Dortmund Platz hat, sind sie brutal, dann gehören sie zum Besten, was die Bundesliga hergibt.Was den Bochumern Hoffnung macht: Der letzte Dortmunder Bundesliga-Sieg im Ruhrstadion liegt mittlerweile schon 15 Jahre zurück. Seit dem Aufstieg 2021 endeten alle drei Partien unentschieden. Trotz der Personalsituation und des Gegners präsentiert sich Hecking angriffslustig und sagt: „Es ist ein Derby, da ist es scheißegal, ob du der Kleine oder der Große bist. Ich glaube, der Große hat immer mehr zu verlieren.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Vfl Bochum Borussia Dortmund Revierderby Dieter Hecking Personalsituation Torhüter

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hecking über Boadu-Kritik: 'Wenn ein Spieler mich nervt, dann nervt er mich'Video: Letzte Woche kritisierte Dieter Hecking Myron Boadu noch sehr deutlich - im Spiel gegen Leipzig die Antwort: Hattrick von Boadu. Der Bochum-Trainer sprach im Anschluss über das klärende Gespräch der beiden.

Weiterlesen »

GTA-Held: So bringt dieser Spieler neue Spieler zum StrahlenIn GTA Online ist es oft brutal. Jets und Panzer zerstören alles. Doch ein Spieler sorgt für positive Stimmung und hilft anderen.

Weiterlesen »

Bloomberg will USA trotz Trump trotz Pariser Klimaabkommens unterstützenMilliardär und ehemaliger Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, plant, den USA trotz des beabsichtigten Austritts aus dem Pariser Klimaabkommen in der Bekämpfung der Klimakrise zu helfen. Bloomberg Philantropies wird zusammen mit anderen amerikanischen Geldgebern dafür sorgen, dass die USA ihre Verpflichtungen weiterhin erfüllen, insbesondere indem die Finanzierung des UN-Klimasekretariats UNFCCC angereichert wird. Bloomberg betont die Bereitschaft von Städten, Staaten, Unternehmen und der Zivilgesellschaft, trotz der Politik der Trump-Regierung für den Klimaschutz einzustehen.

Weiterlesen »

– doch Trumps-Zoll-Gewitter hält an. Im Fokus: Infineon und MerckDAX stabilisiert sich trotz Zollsorgen; Infineon führt nach starkem Quartal, Merck schwächelt trotz guter Jahresbilanz.

Weiterlesen »

„Sehr optimistisch für den Rest des Jahres“: Morgan Stanley sieht historische Kaufchance für NvidiaNvidia-Aktie fällt trotz KI-Boom; Morgan Stanley sieht 15% Potenzial trotz China-Bedenken.

Weiterlesen »

– St. Pauli: Hofmann-Hacke lässt Dieter Hecking jubelnBochum feiert den 2. Heimsieg in Serie und ist im Kampf um den Klassenerhalt wieder voll da, dank Hofmanns traumhafter Hacke.

Weiterlesen »