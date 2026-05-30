Hecking wird Sport-Geschäftsführer: Neue Ära nach Wolfsburg-Abstieg

Dieter Hecking steigt nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga vom Trainer zum Sport-Geschäftsführer auf. Der 59-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2028 und will den Verein zurück in die Erfolgsspur führen.

Dieter Hecking wird nach dem Abstieg des VfL Wolfsburg in die 2. Bundesliga vom Trainer zum Sport -Geschäftsführer befördert. Der 59-Jährige, der die Wölfe im März als Interimstrainer übernommen hatte, um den Klassenerhalt zu sichern, unterschrieb einen Vertrag bis 2028 und tritt am 1.

Juni seinen neuen Posten an. Hecking wird künftig die sportliche Gesamtverantwortung für den Männer- und Frauenfußball sowie die Nachwuchsakademie tragen. In seiner neuen Rolle soll er die Weichen für eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga stellen, aber auch die langfristige sportliche Entwicklung des Vereins prägen. Hecking zeigte sich in einer ersten Stellungnahme ehrlich: Der Abstieg nagt noch an ihm, doch er blickt nach vorn.

,,Für mich stand zunächst die Frage im Vordergrund, ob ich weiter als Trainer arbeiten oder meine Zukunft als Funktionär sehe", erklärte Hecking. ,,Nachdem ich diese Entscheidung mit voller Überzeugung getroffen habe, freue ich mich sehr auf die große Aufgabe, die vor uns liegt, gleichwohl sie viele Herausforderungen mit sich bringen wird.

" Der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg, der den Club bereits 2015 zur Vizemeisterschaft und zum DFB-Pokalsieg geführt hatte, bringt Erfahrung als Manager mit: Von 2020 bis 2024 war er Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg und sammelte dort wertvolle Erfahrungen im Führungsbereich. Sebastian Rudolph, Vorsitzender des VfL-Aufsichtsrats, lobte Heckings Kompetenz und Verbundenheit zum Verein. ,,Er steht für Teamgeist und Identifikation", sagte Rudolph.

,,Er kennt die zweite Liga und ihre Anforderungen. Er bringt für die Sportgeschäftsführung die passenden Kompetenzen mit.

" Hecking wird eng mit Pirmin Schwegler, dem Leiter der Lizenzspielerabteilung, zusammenarbeiten. Die Suche nach einem Cheftrainer für die kommende Saison läuft bereits. Hecking betonte, es sei wichtig, jetzt schnellstmöglich eine positive Grundstimmung im Verein zu erzeugen, um das Thema zweite Liga mit der nötigen Mischung aus Demut, Courage und Überzeugung anzugehen. Der VfL Wolfsburg steht vor einem Neuanfang, und Hecking soll diesen mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk gestalten





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dieter Hecking Vfl Wolfsburg 2. Bundesliga Sport-Geschäftsführer Abstieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VfL Wolfsburg: Dieter Hecking wird neuer Sport-GeschäftsführerDer VfL Wolfsburg hat einen neuen Sport-Geschäftsführer: Dieter Hecking. Der 61-jährige Ex-Trainer soll die Zweitliga-Meisterschaft einfahren oder mindestens in die Top 3 kommen, um die Bundesliga-Rückkehr perfekt zu machen.

Read more »

Hecking bleibt beim VfL Wolfsburg - und wechselt doch den JobDer VfL Wolfsburg stellt die Weichen für die 2. Liga: Der bisherige Trainer Dieter Hecking wechselt den Job und wird neuer Sport-Geschäftsführer. Beim Absteiger wird der 61-Jährige so gleich mehrere Bereiche verantworten.

Read more »

Dieter Hecking wird neuer Geschäftsführer Sport beim VfL WolfsburgDer ehemalige Trainer Dieter Hecking übernimmt die Rolle des Geschäftsführer Sports beim VfL Wolfsburg. Er lässt seine Rolle als Trainer beim Klub ruhen und wird neuer Sport-Geschäftsführer.

Read more »

Dieter Hecking neuer Geschäftsführer beim VfL WolfsburgVom Abstiegstrainer zum Sport-Geschäftsführer: Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg hat Dieter Hecking befördert. Das teilte der Club am Samstagabend mit.

Read more »