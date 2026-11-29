Hedgefonds stocken Technologie auf – bleiben aber deutlich untergewichtet im S&P 500

in diesem Sektor jedoch weiterhin deutlich untergewichtet. Ursache hierfür sind teils stark auseinandergehende Positionierungen führender Manager bei künstlicher Intelligenz und den Megacap-Technologiewerten, wie aus einer Analyse der 13F-Meldungen für das dritte Quartal durch Pictet Trading & Sales hervorgehtÜber die gesamte, 3,8 Billionen USD schwere Hedgefonds-Branche hinweg verbuchte die Technologie im dritten Quartal mit einem Zuwachs von 0,9 Prozentpunkten den stärksten Anstieg bei der Sektorallokation.

Getrieben wurde diese Umschichtung zum Teil durch den vierteljährlichen Zuwachs des .

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Trotz dieses Anstiegs liegt die Technologie-Allokation der Hedgefonds bei 22,4 % und damit weiterhin 17,3 Prozentpunkte unter dem Sektorgewicht im S&P 500 von 39,7 %Das Gesundheitswesen und der Industriesektor bildeten die größten aktiven Übergewichtungen der Branche, wenngleich Manager ihre Engagements in Industrie- und zyklischen Konsumgüterwerten im Quartalsverlauf reduziertenInsgesamt blieben Hedgefonds im dritten Quartal hinter den US-Aktienmärkten zurück: Der HFRX Global Hedge Fund Index verlor 0,8 %, während der S&P 500 um 2,0 % zulegteHinter den aggregierten Werten zeigten die Portfoliodaten auf Managerebene statt einer einheitlichen Sektorsicht ausgeprägte Differenzen und eine aktive Umschichtung einzelner Titelführten die Neuzugänge an – jeweils sieben Manager initiierten neue Positionen –, dicht gefolgt von Intel mit sechs Erstkäufen.