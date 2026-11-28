Der FC Schalke 04 kassiert im Duell der Aufsteiger eine heftige Klatsche beim SC Paderborn. Für die Knappen wird es richtig bitter.

Der FC Schalke 04 kassiert im Duell der Aufsteiger eine heftige Klatsche beim SC Paderborn. Für die Knappen wird es richtig bitter. Bei der Startelf-Rückkehr von Stürmer Edin Dzeko hat Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 eine Woche vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund ein Debakel erlebt.

Im Aufsteigerduell beim SC Paderborn ging die erschreckend schwache Mannschaft von Trainer Miron Muslic mit 1:8 unter. Damit blieben die Knappen auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg.

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„Es ist ein Debakel und eine Demütigung“, fasste Sky-Kommentator Hansi Küpper zusammen. Die Paderborner feierten hingegen ihren dritten Heimsieg und machten vorerst einen Sprung ins Tabellenmittelfeld. Jano ter Horst brachte die Gastgeber mit seinem ersten Saisontor in Führung , Stefano Marino erzielte einen Dreierpack , auch Steffen Tigges , Deniz Zeitler , Gabriel Vidovic und Felix Götze trafen. Adil Aouchiche erzielte den Ehrentreffer für die Schalker . In der vergangenen Saison hatten die Gelsenkirchener noch beide Spiele in der 2. Liga knapp gewonnen. Die Gelsenkirchener, die das Spiel laut Muslic „mit großer Verantwortung und Geschlossenheit“ angehen wollten, ließen gleich zu Beginn eine Großchance liegen als Junior Adamu nach einem Fehler von Mattes Hansen zum Abschluss kam – Torhüter Nahuel Noll parierte jedoch . Ansonsten sahen die 15.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena eine Anfangsphase, in der die Gastgeber aktiver aber auch nervöser agierten. Die beste Möglichkeit hatte Marino nach einem Konter, Schalke-Schlussmann Loris Karius klärte .