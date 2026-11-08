Heftige Pfiffe von Hertha-Anhängern gegen Fabian Reese

Über 70.000 Fans pfeifen den Ex-Hertha-Spieler Fabian Reese laut. Dezibel-Werte liegen bei 115. Die Reaktion der Familie ist empört.

Am Samstagabend erlebte der Fußballer Fabian Reese einen intensiven Empfang in Berlin, als er nach seinem Wechsel zu Wolfsburg zurück in seine alte Heimat kam. Die über 70.000 Zuschauer im Stadion begleiteten den 28-Jährigen während der gesamten Spieldauer mit lautstarken Pfiffen. Dieser Lärm entstand, nachdem Reese für acht Millionen Euro von Hertha BSC zu VfL Wolfsburg gewechselt war.

Gefährliche Dezibel-Werte gemessen

Die Intensität der Proteste führte zu extrem hohen Schallpegeln, die von einem Messgerät erfasst wurden. Die Anzeige sprang mehrfach in den roten Bereich ab 100 Dezibel, was für eine gefahrbringende Lautstärke gilt. Der höchste gemessene Wert lag bei 115 Dezibel in der zweiten Halbzeit. Dieser Ton entspricht der Lautstärke eines Martinshorns oder Presslufthammers aus kurzer Distanz.

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Überwältigende Menge der Hertha-Fans

Gegen die massive Reaktion der Heimmannschaft hatten die mitgereisten Anhänger von Wolfsburg wenig auszurichten. Von den rund 5000 mitgereisten Fans wurden sie von etwa 65.000 Hertha-Anhängern übertönt. Die Wolfsrudel-Fans wollten ihren Offensivstar eigentlich anfeuern, kamen jedoch im direkten Vergleich mit der großen Masse der Gegner-Supporter nicht durch.

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Teamkollegen bemerken keine Betroffenheit

Obwohl die Pfiffe an jedem Ballkontakt zu hören waren, zeigte sich Fabian Reese äußerlich gefasst. Wolfsburg-Kapitän Maximilian Arnold (32) bestätigte nach dem Spiel, dass sein Teamkollege nicht betroffen wirkte. Arnold berichtete, dass er den Eindruck hatte, dass der Lärm den Spieler innerlich nicht tangierte, obwohl andere Zuschauer sich die Ohren zuhielten.

Familie kritisiert mangelnde Menschlichkeit

Johanna Grünewald sprach dem Verhalten der Fans jede Menschlichkeit ab und nannte die Situation eine Grenzüberschreitung. Sie erklärte, dass die Szene für ihre Familie schrecklich war und sich sprachlos zeigte. Grünewald forderte Kritiker auf zu hinterfragen, ob noch Empathie im Spiel sei, wenn man den Fans die Schuld an der Situation gibt.