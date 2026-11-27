Aus Sicherheitsbedenken wird die Partie von Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva in Georgien ausgetragen. Es kracht trotzdem – wie auch in Marseille.

Aus Sicherheitsbedenken wird die Partie von Besiktas gegen Hapoel Beer-Sheva in Georgien ausgetragen. Es kracht trotzdem – wie auch in Marseille.überschattet. Die Partie, die aus Sicherheitsgründen wegen des Gaza-Kriegs im georgischen Batumi angepfiffen worden war, musste für fast 40 Minuten unterbrochen werden.

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Auf den Rängen war es zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Ein Fan soll gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden sein.

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Die Spieler von Besiktas sollen versucht haben, die Fans zu beruhigen, wie Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen. Der deutsche Keeper Alexander Nübel, viermaliger Nationalspieler und im vergangenen Sommer vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt, kam in der Partie nicht zum Einsatz. Im Bereich der Gäste-Zuschauer soll ein Plakat mit der Aufschrift „Freiheit für Palästina” gezeigt worden sein. Polizisten sollen eingegriffen haben, um im Block der Istanbuler Fans auch palästinensische Fahnen zu entfernen.