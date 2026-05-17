Heftiger Unfall bei Moto GP WM in Barcelona: Alex Marquez im Krankenhaus gebracht

Ein starker technische Defekt am KTM von Pedro Acosta hat zur Kollision zwischen ihm und Alex Marquez geführt. Kurz vor Kurve 10 verlor Portugal eineškommen an Geschwindigkeit, was dazu führte, dass Marquez von hinten ihn touchierte. Dabei verursachte Marquez einen schweren Unfall, bei dem Marquez ins Krankenhaus gebracht wurde, während Zarco aufgrund des Sturzesfone Schrecken jedoch ins Kiesbett schluderte und später ins Rennen zurückkehrte.

In der 12. Runde kam es zu einem heftigen Unfall in der Moto GP WM in Barcelona, als Alex Marquez in die Maschine von Pedro Acosta fuhr.

Der Spanier stürzte und zog sein Motorrad mehrfach um, während Trümmerteile in harter Fahrt über den Asphalt sprengten und mehrere Fahrer trafen. In den Boxen herrschte entsetzliche Stille. Kurz vor Kurve 10 verlor Pedro Acosta an Geschwindigkeit, woraufhin Alex Marquez nicht mehr ausweichen konnte und die Maschine vor ihm touchierte. Während Alex Marquez ins Medical Center gebracht wurde, räumen Helfer die Strecke.

Nach 32 Minuten wurde das Rennen wieder aufgenommen, doch nach nur wenigen Minuten wurde es erneut abgesagt. Während Johann Zarco aufgrund eines Sturzes von Alex Marquez und großen, entkrampften Knöcheln ins Kiesbett schluderte, konnte er später entwarnet wieder ins Rennen zurückkehren. Fabio Di Giannantonio setzte den Sieg für die Ducati ein





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