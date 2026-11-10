Hegseth-Amtsenthebung: Massie scheitert im US-Repräsentantenhaus

Das US-Repräsentantenhaus hat den Amtsenthebungsantrag gegen Hegseth gestoppt. Mit 211 zu 204 Stimmen scheiterte der Vorstoß von Thomas Massie.

Im US- Repräsentantenhaus ist der Versuch gescheitert, Verteidigungsminister Pete Hegseth aus dem Amt zu entheben. Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie hatte den Antrag eingebracht, scheiterte jedoch schon bei der ersten Abstimmung an der notwendigen Mehrheit. Das Ergebnis lautete 211 zu 204 Stimmen.

Der Antrag richtet sich gegen einen Parteikollegen von Massie, obwohl Massie ebenfalls den Republikanern angehört. Die Kammer hat die Angelegenheit daraufhin formell an einen Ausschuss überwiesen, bevor sie in der Sache über die gegen Hegseth erhobenen Vorwürfe entscheiden konnte.

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Warum die Abstimmung im Repräsentantenhaus scheiterte

Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus hat den Vorstoß von Thomas Massie im ersten Schritt verhindert. Die Republikaner um US-Präsident Donald Trump stellen in der Kammer weiterhin die Mehrheit, was die Erfolgsaussichten des Antrags von Beginn an begrenzte.

Die neu gewählten Abgeordneten, die bei den jüngsten Midterms gewählt wurden, ziehen erst ab Januar ins Parlament ein. Ab diesem Zeitpunkt werden die Demokraten in beiden Kammern des Kongresses eine Mehrheit haben. Sie könnten die Amtsgeschäfte von Pete Hegseth danach erneut unter die Lupe nehmen.

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Vorwürfe gegen Hegseth und seine Verteidigung

Thomas Massie wirft Pete Hegseth vor, Streitkräfte im Iran-Krieg in Kampfhandlungen gegen die Islamische Republik entsandt zu haben. Nach Darstellung von Massie geschah dies, obwohl der Kongress dafür keine Ermächtigung erteilt hatte.

Massie erhebt zudem den Vorwurf, Hegseth habe Gesetze zur Minimierung ziviler Opfer missachtet. Außerdem geht es um Einsätze des US-Militärs gegen Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler. Kritiker bewerten diese Operationen als rechtswidrige außergerichtliche Tötungen.

Der Pentagon-Chef Pete Hegseth weist die Anschuldigungen zurück. Bei einer Pressekonferenz vor der Abstimmung erklärte er, er werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das US-Militär die militärischen Kapazitäten eines Landes zerstöre, dessen Anhänger den Tod der USA fordern. Die gesamte Debatte bezeichnete Hegseth als Farce und Inszenierung, die jeder durchschaue.

Trumps Reaktion und die kommenden Monate

Donald Trump reagierte nach der Abstimmung mit deutlicher Zustimmung. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb der Präsident, der Versuch sei kläglich gescheitert, und lobte Hegseth erneut ausdrücklich.

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Für Hegseth bleibt die Lage trotz des Scheiterns im Repräsentantenhaus angespannt, da die Vorwürfe nicht vom Tisch sind. Ob der zuständige Ausschuss den Fall weiterverfolgt, hängt nun von den Entscheidungen der Kammer ab, und die Demokraten verfügen ab Januar über die Mehrheit, um die Kontrolle des Pentagon-Chefs zu verstärken.