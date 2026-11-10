Verteidigungsminister Hegseth bezeichnet das Amtsenthebungsverfahren als politische Farce und rechtfertigt Militäroperationen im Iran. Matt Gaetz Massie treibt das Verfahren voran.

Peter Hegseth hat sich scharf gegen die laufenden Ermittlungen und politischen Initiativen zur Abberufung gewendet und das Verfahren als inszeniertes politisches Spektakel diffamiert. Der US-Verteidigungsminister warf dem initiierten Abgeordneten Matt Gaetz Massie vor, von Egoismus und Neid getrieben zu sein. Hegseth behauptete, Massie wolle in seinen verbleibenden Tagen im Kongress dem US-Präsidenten, dem Land und der Armee absichtlich schaden. Er bezeichnete die ganze Angelegenheit offen als eine Farce, an deren Unwahrheit niemand zweifeln solle.

Historische Einzigartigkeit der Anklage

Der Verteidigungsminister betonte bei seiner Verteidigung, dass in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten noch nie ein Amtsenthebungsverfahren gegen einen Verteidigungsminister eingeleitet worden sei. Solche Vorgänge würden laut Hegseth nur den Feinden des Landes, wie etwa dem Iran oder internationalen Drogenkartellen, nutzen. Er argumentierte, dass das Vorgehen gegen die Republikaner nicht als Patriotismus, sondern als Sabotage zu werten sei. Damit erzeuge man einen Propaganda-Sieg für die Gegner der USA.

Also read Pete Hegseth: Republikanischer Abgeordneter Thomas Massie stößt Amtsenthebungsverfahren an

Verteidigung von Militärschlägen

Hegseth rechtfertigte explizit alle durchgeführten militärischen Operationen als rechtlich einwandfrei. Dies betrifft insbesondere die Maßnahmen gegen den Iran, gegen Drogenschmuggler sowie gegen die Regierung von Venezuelas Ex-Präsident Nicolas Maduro. Historiker der Zukunft würden den Iran-Krieg sehr positiv bewerten, behauptete Hegseth. Er dankte dem mutigen Präsidenten Donald Trump für seine Entscheidungen. Trump tue, was kein anderer Präsident zuvor gewagt habe, und handle zum Wohle der nationalen Sicherheit. Diese wahre Führung verdiene vollen Respekt.

Beklagte Mängel und Medienkritik

Trotz der Verteidigung wurde Hegseth mangelnde Fachkompetenz und verheerende Fehleinschätzungen vorgeworfen. Er dankte Trump trotzdem dafür, da man noch nie einen besseren Präsidenten gehabt habe, der Amerika-First-Politik lebe. Kritiker bemängelten, dass die Einsätze in der Karibik und im Ostpazifik keine rechtliche Basis hätten. Es sei völlig unklar, ob es sich bei den Opfern um Drogenschmuggler oder unschuldige Fischer gehandelt habe. Dabei seien mittlerweile Hunderte Menschen getötet worden.

Advertisement

Konflikt mit der Presse

Der Umgang mit Journalisten verlief angespannt. Ein Sicherheitsmann Hegseths habe anwesenden Reportern vor Beginn der Pressekonferenz gedroht. Man sei physisch aus dem Presseraum entfernt worden, sollte man sich nicht professionell verhalten und die gebotene Etikette wahren. Auf die Nachfrage, ob Fragen aus dem Raum heraus unerwünscht seien, erhielten Reporter keine klare Antwort. Dies sei das erste Mal, dass mit einer solchen Maßnahme gedroht wurde. Als eine Reporterin hinterfragte, ob die toten US-Soldaten im Iran-Krieg auf seine Schuld zurückzuführen seien, ignorierte Hegseth die Frage.

Prognose des parlamentarischen Verfahrens

Das Amtsenthebungsverfahren könnte aufgrund der Wahlniederlagen der Republikaner bei den Midterms mehr Unterstützer finden als bei vorherigen Versuchen. Der Iran-Krieg und seine Folgen gelten als Hauptursache für das desaströse Abschneiden. Massie reichte seinen Antrag mit erhöhter Dringlichkeit ein. Ein genaues Abstimmungsdatum ist noch nicht bekannt, eine einfache Mehrheit ist nötig. Selbst bei einem Durchgang hätte Trump als Präsident noch die Möglichkeit, ein Veto gegen den Vorstoß einzulegen, was den Erfolg unwahrscheinlich macht.