Heiße Debatte vor der Bundestagswahl

Die vier Kanzlerkandidaten der großen Parteien lieferten sich in einer hitzigen Fernsehdebatte eine Auseinandersetzung über die wichtigsten Weichenstellungen für Deutschland.

Eine Woche vor der Bundestagswahl trafen sich die vier Kanzlerkandidaten der großen Parteien zu einer hitzigen Debatte vor laufenden Kameras, die die wichtigsten Weichenstellungen für das Land diskutierte. Die zweistündige Fernsehrunde der Sender RTL und ntv befasste sich mit der Migrationspolitik , dem Ukraine-Konflikt, der Wirtschaft s-, Steuer- und Energiepolitik sowie dem Umgang mit der AfD.

Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD, traf in dieser Runde erstmals direkt in einem solchen TV-Format auf ihre Mitbewerber. Robert Habeck machte seine Distanz deutlich. Scholz warf Weidel vor, „nichts als heiße Luft“ zu verbreiten. Weidel ihrerseits grenzte sich demonstrativ von allen drei Gegnern ab und warf ihnen pauschal vor, „die gesamten Probleme in diesem Land“ verursacht zu haben. Kanzler Scholz verwies auf die „gute Tradition“ in Deutschland, „dass wir aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus die Lehre gezogen haben: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten“. In diesem Zusammenhang kritisierte er erneut die gemeinsame Abstimmung von Union und AfD und reagierte scharf auf Scholz’ Verweis auf den Nationalsozialismus. „Diesen Vergleich finde ich skandalös“, sagte sie. „Sie beleidigen damit Millionen von Wählern“, warf sie dem Kanzler vor. „Schreiben Sie sich das hinter die Ohren.“ Scholz bekräftigte, dass die Union nach der Wahl nicht mit der AfD zusammenarbeiten werde – und wandte sich direkt an Weidel: „Sie sind eine rechtsradikale Partei, zum großen Teil rechtsextremistisch.“ Die AfD stehe „außerhalb dessen, was diese Bundesrepublik Deutschland in der Substanz braucht“. Weidel wies diese Äußerungen als „unverschämt“ zurück. Für lebhafte Debatten sorgte auch die offene Parteinahme der neuen US-Regierung zugunsten der AfD. US-Vizepräsident JD Vance hatte sich am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mit AfD-Kandidatin Weidel getroffen. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck und Unionskandidat Merz wies die Kritik von Vance an der „Brandmauer“ zur AfD in scharfen Worten zurück. Merz sagte: „Ich verbitte mir solche Einmischungen in die deutsche Bundestagswahl und auch in die Regierungsbildung danach.“ Weidel hingegen wertete die Worte des US-Vizepräsidenten als Bestätigung: „Er hat sich bekannt, dass man keine Brandmauern aufbauen darf, um Millionen von Wählern von vornherein auszuschließen.“ Einig zeigten sich Scholz, Merz und Habeck darin, dass die USA und Russland keine Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs treffen dürften, ohne die Ukraine selbst und die Europäer einzubinden. Weidel hingegen begrüßte ohne Vorbehalte das Vorhaben der US-Regierung, den Krieg durch direkte Gespräche mit dem Kreml zu beenden: „Das ist das, was die AfD fast drei Jahre lang gefordert hat, wir mussten uns dafür übelst beschimpfen lassen.“ In der Migrationspolitik markierten die Kandidaten in der Debatte ihre Unterschiede. Scholz stellte weitere Abschiebungen etwa nach Afghanistan in Aussicht. Merz warf der SPD-geführten Bundesregierung vor, aus ideologischen Gründen zu wenig zur Steuerung der Einwanderung unternommen zu haben. Weidel kündigte an, die „illegale Migration zu stoppen“ und damit auch für mehr innere Sicherheit zu sorgen. Habeck plädierte dafür, den Familiennachzug für Menschen mit Bleibeperspektive beizubehalten. Im Bereich Wirtschaft und Finanzen warben Scholz und Habeck dafür, sehr wohlhabende Menschen durch höhere Steuern stärker zur Finanzierung des Staats heranzuziehen. Merz beschuldigte Scholz und Habeck, „die größte Wirtschaftskrise der deutschen Nachkriegsgeschichte zu verantworten“ zu haben. Steuererhöhungen lehnte er ab. Weidel warb dafür, die CO2-Abgabe und das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) komplett abzuschaffen. Weidel warf dem Unionskandidaten vor, seine Wahlversprechen nach der Wahl zu brechen, weil er mit SPD und Grünen regieren wolle. „Sie zementieren sich in linker Politik ein“, sagte sie an Merz gerichtet. Merz stellte in Aussicht, nach der Wahl mit SPD und Grünen zu sprechen – und er äußerte sie Erwartung, dass diese beiden Parteien ihre Positionen etwa in der Migrationspolitik nach der Wahl an jene der Union annähern werden. Habeck sagte: „Ich werbe darum, dass ich weiter im Dienste Deutschlands arbeiten kann.“ Kanzler Scholz, der in Umfragen deutlich hinter der Union liegt, äußerte sich nicht zu Koalitionspräferenzen – erklärte aber seinen Willen, im Amt zu bleiben





Bundestagswahl Kanzlerkandidaten Debatte Afd Ukraine-Krieg Migrationspolitik Wirtschaft Steuern

