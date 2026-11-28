Eine Zusammenstellung verschiedener warmer Wintergetränke wie Glühwein, Portwein mit Sahne und norddeutsche Rum-Spezialitäten wie Pharisäer, inklusive Zubereitungshinweisen.

, außerdem Orangen- und Zitronenschalen. Die spezielle Mischung macht den Geschmack aus und lässt sich individuell variieren. Die folgenden Rezepte sind jeweils für vier Personen.

Rotwein, Zimtstangen, Nelken und Sternanis in einen Topf geben. Die Bio-Orange waschen, trocknen, mit Schale in Scheiben schneiden und hinzufügen. Den Wein langsam erwärmen - er darf keinesfalls kochen, denn dann verfliegt der Alkohol und das Aroma verändert sich merklich. Optimal ist eine Temperatur von etwa 70 Grad.

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Nach Geschmack mit etwas Zucker oder Honig süßen. Nach dem Erhitzen mindestens 10 Minuten, besser 1 Stunde ziehen lassen, danach wieder erwärmen und durch ein Sieb in Gläser füllen. Nach Geschmack einen Schuss Rum dazugeben. Tipp: Wenn es besonders einfach gehen soll, kann man statt der einzelnen Gewürze auch ein fertig gemischtesStatt Rotwein kann man auch Weißwein verwenden, der Glühwein schmeckt dann etwas frischer und leichter.