Gefiltertes Wasser für Kaffee, Tee und Co.: Waterdrop reduziert seine Umkehrosmoseanlagen am Black Friday mit zusätzlichem Aktionscode um bis zu rund 860 Euro.

Ob für den morgendlichen Tee oder ein kühles Glas Wasser zwischendurch: Die Waterdrop-Umkehrosmoseanlage liefert gefiltertes Wasser in unterschiedlichen Temperaturen. Wasser filtern, kühlen und erhitzen – und das alles mit einem Gerät.

Bei Amazon gibt es die Umkehrosmoseanlage M6CG Mineral von Waterdrop am Black Friday mit zusätzlichem Aktionscode rund 25 Prozent günstiger. Bei anderen Modellen ist sogar noch mehr Rabatt drin. Eine dampfende Tasse Tee, ein frisch aufgebrühter Kaffee oder einfach ein Glas kühles Wasser: Wer beim Geschmack des Leitungswassers oft Abstriche machen muss, liebäugelt vielleicht mit einem Wasserfilter. Bei Waterdrop gibt es anlässlich des Black Friday tatsächlich ordentlich Rabatt.

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.ist eine Auftisch-Umkehrosmoseanlage mit Glaskanne, Heiß- und Kaltwasserfunktion. Eine feste Installation ist nicht nötig. Das Wasser durchläuft acht Filterstufen.

Laut Hersteller reduziert das System unter anderem PFAS, Fluorid und Blei. Anschließend wird das gefilterte Wasser mit Mineralstoffen wie Kalzium und Magnesium angereichert, was dem Geschmack zugutekommen soll. Besonders praktisch: Die Wassertemperatur lässt sich zwischen 15 und 95 Grad Celsius einstellen. Ob erfrischendes Trinkwasser oder heißes Wasser für den Lieblingstee – ein separater Wasserkocher kann da häufiger mal im Schrank bleiben.

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Mit 142,45 Euro Ersparnis beziehungsweise rund 25 Prozent Rabatt kann sich das Angebot sehen lassen. Auch der Preisvergleich fällt positiv aus: Mit dem zusätzlichen Aktionscode und weiteren fünf Prozent Rabatt bietet Amazon aktuell den tiefsten Preis im Netz an. Unterm Strich ein richtig guter Deal. Die leistungsstarke Untertisch-Umkehrosmoseanlage bietet elf Filterstufen, eine hohe Durchflussleistung und eine alkalische Remineralisierung.

Mit dem Aktionscode NTV26BFCM kostet sie bei Amazon knapp 1.139 statt 1.999 Euro. Das sind satte 860 Euro Ersparnis. Damit bietet Amazon den günstigsten Preis im Netz an. Das Modell für die Untertischmontage punktet mit einer platzsparenden Bauweise ohne Wassertank, zusätzlicher UV-Technologie und einer hohen Filterleistung von bis zu rund 3.000 Litern pro Tag.

Damit eignet sich die Anlage auch für größere Haushalte. Mit dem Aktionscode NTV26BFCM gibt es die Anlage bei Amazon für 607,99 statt 999,99 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 392 Euro. Auch hier unterbietet Amazon den bisherigen Tiefpreis.

Das Auftisch-Wasserfiltersystem bietet acht Filterstufen, fünf Liter Fassungsvermögen sowie Heiß- und Kaltwasser. Mit dem Aktionscode NTV26BFCM kostet es bei Amazon nur 188,10 statt 269 Euro. Rund 30 Prozent Rabatt sind damit insgesamt drin. Im Preisvergleich zieht Amazon damit an anderen Anbietern vorbei und bietet aktuell den niedrigsten Preis im Netz.

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Waterdrop ist eine auf Trinkwasseraufbereitung spezialisierte Marke, die sowohl kompakte Auftischgeräte als auch leistungsstarke Untertischanlagen anbietet. Viele Modelle arbeiten mit Umkehrosmose. Dabei wird das Wasser durch eine besonders feine Membran geleitet, die zahlreiche gelöste Stoffe zurückhält und den Geschmack des Wassers verbessern kann.

Zwar ist die Trinkwasserqualität in Deutschland in der Regel sehr gut und eine zusätzliche Filterung nicht notwendig; interessant sind die Anlagen aber vor allem für Haushalte, die den Geschmack ihres Leitungswassers nicht mögen, häufig Kaffee oder Tee zubereiten oder weniger Flaschenwasser kaufen möchten. Modelle mit integrierter Heiß- und Kaltwasserfunktion bieten zudem zusätzlichen Komfort im Küchenalltag. Der Black Friday fällt 2026 auf den 27. November, wie immer unmittelbar nach Thanksgiving in den USA.

Doch längst ist die Rabattaktion kein eintägiges Ereignis mehr. Händler wie Amazon, Ebay und Media Markt haben den gesamten November zum "Black Month" erklärt und die Schnäppchenjagd ausgedehnt. Das sind in dieser Zeit die wichtigsten Termine:Über den gesamten Black Month locken zahlreiche Händler mit hohen Preisnachlässen. Zwar ist nicht jeder Deal so gut, wie so manch hoher Streichpreis ihn erscheinen lässt, doch wer Angebote gezielt vergleicht, kann rund um den Black Friday viele echte Schnäppchen machen.