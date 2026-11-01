Heidelberg Wasserstoff Müllwagen Ausfallquote und Umbaukosten

Heidelberg rüstet defekten Wasserstoff Müllwagen auf Diesel um. Hohe Ausfallquote und Millionenkosten zeigen Probleme bei der Verkehrswende auf.

Die Stadt Heidelberg hat einen kostspieligen Fehler bei der Anschaffung eines Wasserstoff Müllwagen korrigiert. Für den Kauf des Fahrzeugs wurden knapp 1,2 Millionen Euro ausgegeben, wobei der Bund mehr als 744.000 Euro beisteuerte. Statt zuverlässig Müll zu sammeln, war der Hoffnungsträger der Verkehrswende zeitweise an bis zu 85 Prozent der Betriebstage kaputt. Jetzt zieht die Stadt die Reißleine und entfernt den klimafreundlichen Antrieb.

Kritische Standzeit und technische Defizite

Das vernichtende Urteil kommt direkt aus dem Rathaus. In dem offiziellen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses heißt es nach technischer Prüfung, das Fahrzeug werde nie in einen dauerhaften zuverlässigen Betriebszustand versetzt werden können. Im Jahr 2025 kam der Problemwagen auf nur 41 Einsatztage. Der Großteil der Zeit verbrachte er in der Werkstatt oder stand still.

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Die Standzeit belief sich im vergangenen Jahr auf insgesamt 81 Prozent. Weitere 65 Tage stand das Fahrzeug komplett still, was die Effizienz weiter senkte. Die technische Unzuverlässigkeit führte dazu, dass die Stadtverwaltung gezwungen war, drastische Maßnahmen zur Sanierung oder zum Ersatz zu ergreifen. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten im Umgang mit neuer Antriebstechnologie im praktischen Alltag.

Schlechtere Werte im laufenden Jahr

Im Jahr 2026 wurde die Situation noch schlimmer als im Vorjahr. Bis zum 7. August war der Wagen nur an 23 von 148 erfassten Tagen im Einsatz. Diese Statistik zeigt eine dramatische Verschlechterung der Verfügbarkeit. Die Ausfallzeiten liegen weit über dem akzeptablen Rahmen für kommunale Fuhrparks.

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Nun soll der vorhandene Müllaufbau auf ein neues Fahrgestell mit Dieselmotor gesetzt werden. Die Kosten für diesen Umbau belaufen sich auf weitere 240.000 Euro. Dieser Schritt bedeutet ein Ende des Wasserstoffexperimentes in Heidelberg und einen Rückfall in die bewährte, aber weniger klimafreundliche Dieseltechnologie für dieses spezifische Fahrzeug.

Probleme auch in anderen Städten

Die Entscheidung in Heidelberg ist kein Einzelfall bei der Einführung grüner Antriebe. In der Beschlussvorlage steht, dass nach Rücksprache mit anderen kommunalen Betreibern die festgestellten Probleme und Ausfallzeiten in vergleichbarer Form auch bei vielen anderen Fahrzeugen auftreten. Dies deutet auf ein systemisches Problem in der Branche hin.

In Leipzig kosteten 16 Wasserstoff-Müllwagen 17,66 Millionen Euro. Ihre Einsatzquote lag im Sommer 2026 den vorliegenden Angaben zufolge aber nur bei 45,6 Prozent. Auch hier zeigt sich, dass die erhoffte Effizienz und Zuverlässigkeit nicht erreicht wurde. Die hohen Kosten stehen in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen im Straßenbild.

Bund investiert Millionen in defekte Flotten

Seit 2020 hat der Bund insgesamt 140 Millionen Euro für 422 Müllfahrzeuge mit Elektro- und Wasserstoffantrieb ausgegeben. Davon entfielen 96 Millionen Euro allein für 165 Wasserstoffautos. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Diese Zahlen belegen das enorme finanzielle Engagement des Staates.

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Bei mehr als jedem vierten untersuchten Müllwagen wurden erhebliche Stand- und Ausfallzeiten registriert. Zwölf Fahrzeuge waren sogar mindestens die Hälfte der erfassten Zeit außer Betrieb. Diese Daten zeigen, dass die Verkehrswende im kommunalen Bereich mit erheblichen Risiken und unvorhergesehenen technischen Hürden verbunden ist. Die Erfahrungen in Heidelberg und anderen Städten warnen vor übereilten Investitionen ohne ausreichende technische Bewährung.